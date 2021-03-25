53-летняя Николь Кидман в роскошном платье покорила стройной фигурой и цветущим внешним видом

На красочном снимке , сделанном для известного глянцевого журнала Allure, 53-летняя кинозвезда предстала в женственном красном платье, которое подчеркнуло ее точеную фигуру и цветущий внешний вид.

Длинные расклешенные рукава, приталенный крой, высокий разрез по ноге… Николь показала, что она находится в отличной форме. Дополнили образ пышная укладка и нейтральный макияж с тщательно прорисованными бровями и бледно-розовыми губами. На фоне голубого неба знаменитая актриса выглядит беззаботной и по-весеннему легкой.

Николь Кидман для Allure (фото: instagram.com/nicolekidman)

"Распространяя немного любви", - написала Кидман под снимком. В ответ на нее посыпались комплименты: "Обожаю тебя и твой дух", "Прекрасна", "Откуда твое платье?", "Не играй с моими чувствами, как ты это делаешь, пожалуйста", "Обожаю твои волосы"…