54-летняя Холли Берри похвасталась спортивной фигурой в облегающем наряде

Звезда порадовала новым сником

Холли Берри относится а числу актрис, которые обожают активный образ жизни, здоровое питание и регулярные тренировки. Поэтому фигура 54-летней звезды остается подтянутой и стройной уже много лет. Несколько часов назад на своей странице в сети Instagram она выложила новое фото, которое стало источником вдохновения для тех, кто только мечтает начать заниматься.

Актриса в отличной форме (фото: instagram.com/halleberry)

Холли позирует в черных легинсах, которые подчеркнули ее стройные ноги и упругие ягодицы, а также топе с переплетами на спине. Накачанные руки актрисы и соблазнительный изгиб спины также попали в кадр. Образ не меняющейся с годами звезды "бондианы" дополнили роскошная укладка в духе "ангелов" Victoria's Secret, а также легкий макияж. Под снимком Холли рассказала, что фото было сделано для промо ее нового проекта.

Холли все так же хороша (фото: instagram.com/halleberry)

"Это событие было давно, и я очень рада наконец поделиться им с вами. 14 ноября, #WorldDiabetesDay, я вместе с @respin и @sonianabetafoundation проведем наше первое в истории #WellnessWarriorthon - виртуальное мероприятие с тренировками, панелями и кулинарными сегментами, посвященными жизни с диабетом сегодня. Я сама диабетик, поэтому эта причина очень личная для меня, поскольку ваша поддержка принесет пользу детям с диабетом 1 типа в Африке и повысит осведомленность о диабете во всем мире", - написала звезда.

Напомним, именно из-за проблем со здоровьем в свое время Холли Берри была вынуждена полностью поменять свое отношение к питанию и спортивным нагрузкам.