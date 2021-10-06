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54-летняя Николь Кидман удивила сеть молодым внешним видом: нереально красивая

Новина українською →
США, Среда 06 октября 2021 20:23
54-летняя Николь Кидман удивила сеть молодым внешним видом: нереально красивая Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: RBC.UA

Николь Кидман в свои 54 может похвалиться по-прежнему упругой кожей. Актриса регулярно посещает косметологов и знает все секреты грамотного ухода за ней.

В своем новом посте она продемонстрировала некоторые из них.

Николь Кидман позирует для новой рекламной кампании бренда Seratopical, лицом которого она является. На снимках, которые сделаны на ранчо, она предстала в простом образе и с минимумом макияжа: белая футболка, джинсы, распущенные волосы… Актриса выглядит по-прежнему молодой и буквально покорила своих фанатов внешним видом. В подписи к посту она поинтересовалась, какой любимый продукт у ее фолловеров. Они принялись перечислять своих фаворитов, а также удивляться красоте популярной во всем мире актрисы.

54-летняя Николь Кидман удивила сеть молодым внешним видом: нереально красивая54-летняя Николь Кидман удивила сеть молодым внешним видом: нереально красивая54-летняя Николь Кидман удивила сеть молодым внешним видом: нереально красиваяНиколь Кидман на новых фото (фото: instagram.com/nicolekidman)

Многие считают, что Николь практически не изменилась за годы карьеры. Были и те, кто нашел внешность актрисы даже более выразительной сегодня. К слову, Кидман не скрывает, что не против уколов красоты. Но все же упор делает на ежедневную бьюти-рутину.

Ранее Николь показала, какой была в молодости.

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