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54-летняя Сальма Хайек в купальнике доказала, что выглядит боле горячо, чем в молодости

Новина українською → Пятница 18 сентября 2020 19:19
54-летняя Сальма Хайек в купальнике доказала, что выглядит боле горячо, чем в молодости Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Звезда порадовала сеть

Сальма Хайек любит удивлять сеть своей красотой. 54-летняя актриса по-прежнему выглядит молодой и соблазнительной, что не стесняется подчеркивать откровенными нарядами. Много на ее странице в Instagram и фото в купальниках. Несколько часов назад знаменитость провела эксперимент, показав, что в свои годы она выглядит не менее сексуально, чем в молодости.

54-летняя Сальма Хайек в купальнике доказала, что выглядит боле горячо, чем в молодости

Сальма в молодости (фото: instagram.com/salmahayek)

Сначала Сальма выставила фото в бикини, на котором ей 33 года. Выглядит Хайек невероятно роскошно. Она позирует для рекламной кампании бренда H&M. На безупречном теле звезды с плавными изгибами, пышными формами и тонкой талией белье марки сидит просто отлично. А через несколько часов Сальма добавила фото из настоящего времени, где ей 54. Она лежит возле бассейна в своем особняке, надев сплошной купальник бордового оттенка. Пляжный расслабленный лук дополняет шляпка и крупные солнцезащитные очки. "Более чем 20 лет спустя после первой съемки", – добавила она подпись.

54-летняя Сальма Хайек в купальнике доказала, что выглядит боле горячо, чем в молодостиСальма сегодня (фото: instagram.com/salmahayek)

Фанаты просто не могли сдержать слов восторга, отметив, что сейчас тело звезды стало заметно более аппетитным и даже более сексуальным. "Восхитительно прекрасна", "Черт, ты просто огонь", "Така сексуальна", "Ты просто вдохновение для меня, надеюсь, ты реальна", "Прекрасна в 1999-м году, прекрасна в 2020-м", "Горяча", – такие комментарии все появляются под постом знойной красотки.

Ранее мы писали, что своей неувядающей красотой поразила еще одна звезда. 62-летняя Шэрон Стоун воспроизвела легендарный кадр из "Основного инстинкта".

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