55-летняя Синди Кроуфорд в мини-юбке восхитила точеной фигурой: она не меняется!

Синди Кроуфорд недавно продемонстрировала несколько архивных фото , на которых выглядит невероятно красивой.

Но в настоящее время звезда явно не утратила своего очарования, о чем поспешила сообщить миру своим постом .

Синди сделала селфи, на котором позирует в роскошном вечернем образе. Модель выбрала для выхода белое платье на одно плечо, крупные серьги, а также сделала легкий мейк-ап и укладку.

Снимок был сделан довольно крупным планом, а потому лицо супермодели 90-х можно хорошо рассмотреть вблизи. Выглядит Кроуфорд очаровательно, за что получила массу комплиментов от своих поклонников.

Синди Кроуфорд на новом фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Самая красивая в мире", "Красота", "Я всегда был очарован тобой. У меня были обложки всех журналов, которые ты когда-либо украсила. Ты исключительна", "Всегда прекрасна", - пишет ей армия фанатов.

Синди Кроуфорд по-прежнему носит мини (фото: instagram.com/cindycrawford)

Также ранее Синди показала очередную обложку, которую украсила. В этот раз она снялась для Tatler. На обложке она предстала в мини-юбке.