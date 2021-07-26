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55-летняя Синди Кроуфорд в мини-юбке восхитила точеной фигурой: она не меняется!

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США, Понедельник 26 июля 2021 21:21
55-летняя Синди Кроуфорд в мини-юбке восхитила точеной фигурой: она не меняется! Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Синди Кроуфорд недавно продемонстрировала несколько архивных фото, на которых выглядит невероятно красивой.

Но в настоящее время звезда явно не утратила своего очарования, о чем поспешила сообщить миру своим постом.

Синди сделала селфи, на котором позирует в роскошном вечернем образе. Модель выбрала для выхода белое платье на одно плечо, крупные серьги, а также сделала легкий мейк-ап и укладку.

Снимок был сделан довольно крупным планом, а потому лицо супермодели 90-х можно хорошо рассмотреть вблизи. Выглядит Кроуфорд очаровательно, за что получила массу комплиментов от своих поклонников.

55-летняя Синди Кроуфорд в мини-юбке восхитила точеной фигурой: она не меняется!Синди Кроуфорд на новом фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Самая красивая в мире", "Красота", "Я всегда был очарован тобой. У меня были обложки всех журналов, которые ты когда-либо украсила. Ты исключительна", "Всегда прекрасна", - пишет ей армия фанатов.

55-летняя Синди Кроуфорд в мини-юбке восхитила точеной фигурой: она не меняется!Синди Кроуфорд по-прежнему носит мини (фото: instagram.com/cindycrawford)

Также ранее Синди показала очередную обложку, которую украсила. В этот раз она снялась для Tatler. На обложке она предстала в мини-юбке.

Ранее модель показала откровенное фото в купальнике.

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Синди Кроуфорд модель мода стиль молодежь
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