ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

55-летняя Синди Кроуфорд восхитила сеть подтянутой фигурой в купальнике

Новина українською →
США, Понедельник 05 июля 2021 22:25
55-летняя Синди Кроуфорд восхитила сеть подтянутой фигурой в купальнике Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Синди Кроуфорд, которой в феврале этого года исполнилось 55 лет, выглядит по-прежнему потрясающе. Культовая модель эпохи 90-х сумела сохранить свою стройность и красоту, чем невероятно восхищает фолловеров.

Новый пост она посвятила своей любви - серфингу.

Синди показала, как активно провела день в кругу близких. НА одном фото она уверенно стоит на доске, а на втором - плывет, лежа на животе. В специальном костюме для серфинга, под который она надела черное бикини, звезда выглядит невероятно! Подтянутая фигура Синди, как обычно, вызвала фурор среди ее фанатов. Многие также признались, что Синди вдохновила их сейчас же отправиться покорять волны.

55-летняя Синди Кроуфорд восхитила сеть подтянутой фигурой в купальнике

55-летняя Синди Кроуфорд восхитила сеть подтянутой фигурой в купальникеСинди Кроуфорд на серфе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Напомним, Синди давно известна своей любовью к спорту и физическим нагрузкам. Еще с молодости прославившись своими видео с тренировками, она не сбавляет обороты. Сейчас звезда следует совему личному распорядку дня, который обязательно включает в себя упражнения. Синди уверяет, что хватит всего несколько повторений базовых движений на проработку мышц пресса, ног, рук, спины и ягодиц, чтобы оставаться в прекрасной форме. Охотно верим!

Ранее мы писали, что Синди показала свое лицо вблизи, приятно удивив фолловеров своим цветущим внешним видом.

Читайте LITE в Google News
молодежь фигура мода модель Синди Кроуфорд
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев: кому именно не повезет
ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев: кому именно не повезет