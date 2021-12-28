56-летняя Ассия Ахат призналась, что стала бабушкой: "ничего не сделаешь"

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат впервые рассказала, что уже стала бабушкой. Как призналась 56-летняя артистка, у ее старшего сына Даниила три года назад родилась дочка Алиса.

По словам Ахат, внучка не называет ее бабушкой.

"У моего старшего сына есть дочь, ее зовут Алиса, ей три года. Не запрещаю называть себя бабушкой, но как-то так повелось, что девочка называет меня Ассия", - отметила артистка.

Скрипачка рассказала, как относится к тому, что в свои 56 находится в статусе бабушки. Ассия призналась, что сначала немного переживала, но теперь приняла это, ведь и сама рано сделала свою маму бабушкой.

"Безусловно, я не буду кривить душой, конечно я думаю о возрасте, где-то есть какое-то волнение. Но вот в этом году я подуспокоилась с этим. Я поняла, что ничего не сделаешь. Я свою маму сделала бабушкой в 38 лет. В каждом поколении в семье у нас бабушками становятся очень рано", - поделилась Ахат.

Ассия Ахат рассказала о своем статусе молодой бабушки (фото: instagram.com/ahhattassia)

Звезда добавила, что всегда мечтала о дочери, поэтому теперь активно балует свою внучку. Певица рассказала, что настолько сильно мечтала о девочке, что даже обращалась к астрологам. Однако в итоге у нее родился второй сын - Филипп.

"Мы действительно хотели девочку, когда мы планировали ребенка, мы два года обращались к астрологам. Нам астролог сказал: "Слушай все. Вот сейчас нет каких-то затемнений, каких-то невзгод, начинайте". И мы с ходу, раз и все, и вышел Филиппуся", - призналась Ассия.