56-летняя Моника Беллуччи в соблазнительном комбинезоне восхитила осиной талией

Актриса опубликовала серию снимков у себя в блоге .

Моника Беллуччи, которой в прошлом году исполнилось 56, по-прежнему может похвалиться роскошными формами и осиной талией. Что и продемонстрировала в новой фотосессии для Cartier. Легендарная актриса позирует в соблазнительных нарядах: кожаном комбинезоне с откровенным декольте, ярко-оранжевом комбинезоне-авиаторе, а также черном боди, надетом вместе с объемным пиджаком.

Моника в новой фотосессии (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Все образы дополнены изысканными украшениями, которые выгодно выделяются на фоне сексуальных образов экс-супруги Венсана Касселя. Стилисты сделали ей пышную объемную укладку, а также макияж в натуральных тонах, который подчеркнул по-прежнему совершенные черты лица Моники.

"Величественная", "Она просто убила своей красотой", "Великолепна", "Абсолютно прекрасна!", "Богиня!", - не могут остановиться фанаты Беллуччи, которые всегда рады писать ей приятные слова.

Также Моника рада продемонстрировать миру красоту своей страшей дочери Девы. 16-летняя девушка, которая уже сделала несколько успешных шагов в модельном бизнесе, на днях украсила новую глянцевую обложку. Дочь Венсана Касселя и Моники унаследовала красоту матери и харизму отца.