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58-летняя Деми Мур восхитила идеальной фигурой в откровенном бикини

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США, Пятница 10 сентября 2021 18:21
58-летняя Деми Мур восхитила идеальной фигурой в откровенном бикини Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: RBC.UA

Деми Мур только недавно продемонстрировала на Венецианском кинофестивале, как отлично она выглядит. 58-летняя актриса надела платье, в котором оголила живот и подчеркнула роскошные формы.

Спустя несколько дней после фурора Деми Мур показала свое тело в откровенном бикини.

Деми Мур - одна из самых красивых женщин планеты, которая с возрастом свой статус не утратила. И несмотря на то что многие критикуют увлечение экс-жены Брюса Уиллиса уколами красоты, к стройной фигуре красавицы уж точно не придерется никто!

58-летняя Деми Мур восхитила идеальной фигурой в откровенном бикиниДеми Мур в бикини (фото: instagram.com/demimoore)

Актриса надела крошечное бикини в мелкую горизонтальную полосу, которое едва прикрывало ее тело. Она сделала фото в прыжке, продемонстрировал стройные ноги, железный пресс, упругую грудь и накачанные руки. Образ завершили солнцезащитные очки и браслет. Деми радостно смеется и выглядит невероятно молодой и привлекательной. Стройное подтянутое тело голливудской дивы в который раз восхитило ее фанатов, которые не могут поверить, что актрисе 58.

Напомним, Деми Мур недавно стала лицом новой линии купальников. В рекламной кампании она снялась вместе с дочерьми. По мнению сети, Деми составила достойную компанию молодым девушкам.

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