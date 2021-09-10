58-летняя Деми Мур восхитила идеальной фигурой в откровенном бикини

Деми Мур только недавно продемонстрировала на Венецианском кинофестивале, как отлично она выглядит. 58-летняя актриса надела платье, в котором оголила живот и подчеркнула роскошные формы .

Деми Мур - одна из самых красивых женщин планеты, которая с возрастом свой статус не утратила. И несмотря на то что многие критикуют увлечение экс-жены Брюса Уиллиса уколами красоты, к стройной фигуре красавицы уж точно не придерется никто!

Деми Мур в бикини (фото: instagram.com/demimoore)

Актриса надела крошечное бикини в мелкую горизонтальную полосу, которое едва прикрывало ее тело. Она сделала фото в прыжке, продемонстрировал стройные ноги, железный пресс, упругую грудь и накачанные руки. Образ завершили солнцезащитные очки и браслет. Деми радостно смеется и выглядит невероятно молодой и привлекательной. Стройное подтянутое тело голливудской дивы в который раз восхитило ее фанатов, которые не могут поверить, что актрисе 58.