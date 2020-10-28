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62-летняя Мадонна взбудоражила сеть жарким фото с 26-летним бойфрендом

Новина українською → Среда 28 октября 2020 22:32
62-летняя Мадонна взбудоражила сеть жарким фото с 26-летним бойфрендом Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Lite

Певица продолжает создавать эпатаж

Мадонна – одна из самых скандальных личностей в мире шоу-бизнеса – вновь заставила говорить о себе любовными похождениями. Певица запостила серию кадров, на которых предстала в провокационном наряде и в компании молодого бойфренда. Парень прижимает ее к сетке, обнимая сзади, и целует. Столь жаркие фото – наверняка кадры из нового клипа. Тем не менее, они произвели настоящий фурор среди подписчиков звезды.

62-летняя Мадонна взбудоражила сеть жарким фото с 26-летним бойфрендом62-летняя Мадонна взбудоражила сеть жарким фото с 26-летним бойфрендом62-летняя Мадонна взбудоражила сеть жарким фото с 26-летним бойфрендомМадонна на новых фото (фото: instagram.com/madonna)

"Почему такие фото выкладывает она, а стыдно мне?", "Я в шоке", "Ничего не могу с собой поделать, но я не верю в искренность парня", "Неужели никто не объяснит ей, что почему этот бойфренд вообще с ней?", - недоумевают фанаты.

Напомним, о романе Мадонны и танцора из ее команды Ахламалика Уилльямса заговорили еще год назад. По сообщениям западных СМИ, влюбленные даже успели посетить родителей парня. Те, нужно отметить, были очень рады такой невесте и ничуть не смутились огромной разницей в возрасте. Изданию Mirror они рассказали: "Она сказала нам, что очень любит его и что нам не о чем беспокоиться, ведь она сама будет о нем заботиться". Якобы Мадонна даже пообещала родителям парня, что роман обязательно закончится свадьбой.

Напомним, ранее певица шокировала сеть изменившимся до неузнаваемости внешним видом. Поклонники не признали звезду и предположили, что она перестаралась с пластикой.

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