62-летняя Мадонна взорвала сеть провокационными фото в полуобнаженном виде

Мадонна продолжает доказывать, что возраст сексуальности не помеха. 62-летняя певица опубликовала серию горячих снимков , вызвав в сети волну самых различных реакций. Все, как она любит.

Мадонна, которой летом исполнится 63, позирует в откровенном нижнем белье: бюстгальтер, который едва вмещает пышные формы знаменитости, а также кружевные слипы. Дополнили лук чулки, массивное колье, а также кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Мадонна на новых провокационных фото (фото: instagram.com/madonna)

Королева поп-сцены принимает весьма откровенные позы, сидя на кресле, а также лежа.

"А теперь момент для рефлексии... Мадам", - написала звезда. В ответ она услышала массу приятных слов от коллег и многочисленных друзей из шоу-бизнеса, а также поклонников.

Разумеется, нашлись и те, кто был шокирован такой откровенностью Мадонны, которая позволяет себе подобное в своем почтительном возрасте. "Так странно, что когда знаменитости стареют, они начинают так поступать", - пишут фолловеры.