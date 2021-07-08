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63-летняя Шэрон Стоун закрутила роман с 25-летним рэпером: уникальная связь

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США, Четверг 08 июля 2021 19:21
63-летняя Шэрон Стоун закрутила роман с 25-летним рэпером: уникальная связь Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: RBC.UA

Шэрон Стоун - вечный голливудский секс-символ, способный покорять сердца даже молодежи. Так, актрису заподозрили в романе с 25-летним рэпером RMR, которого продвигает известный канадский хип-хоп-исполнитель Дрейк.

Инсайдер поспешил поделиться подробностями.

Знойная парочка, по словам источника, весело проводит лето, окунувшись в чувства. Голливудская актриса, которой весной исполнилось 63, и 25-летний музыкант были замечены в двух ночных клубах Лос-Анджелеса. Как уверяют свидетели, они целовались, обнимались и распивали напитки. Также, как оказалось, они знакомы уже давно.

63-летняя Шэрон Стоун закрутила роман с 25-летним рэпером: уникальная связь63-летняя Шэрон Стоун закрутила роман с 25-летним рэпером: уникальная связьШэрон Стоун и ее новый ухажер (фото: instagram.com/sharonstone; instagram.com/whatrmr)

"У Шэрон определенно жаркое лето. Недавно она тусовалась вместе с подопечным Дрейка. Они ласкали друг друга, без конца открывали бутылки и танцевали под хип-хоп", - рассказывают инсайдеры.

Парень - давний поклонник творчества голливудской дивы, который готов пересматривать "Казино" с участием Шэрон бесчисленное количество раз. Приближенный к паре инсайдер подчеркнул, что не стал бы говорить о чем-то серьезном между звездами, но то, что у них уникальная связь и дружба - это точно.

Примечательно, что актриса и рэпер даже подписаны друг на друга в Instagram, где постоянно лайкают и комментируют посты.

Напомним, Шэрон в свои 63 выглядит невероятно молодо, радуя фанатов по всему миру своими изысканными нарядами.

К слову, актриса воспитывает троих сыновей, старший из которых всего на несколько лет младше ее поклонника.

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