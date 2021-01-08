90-летний Чапкис из "Феофании" рассказал о своем состоянии: изолирован от всех

Григорий Чапкис во второй раз попал в больницу (фото: facebook.com/tanci1plus)

Григорий Чапкис опять попал в больницу с двусторонней пневмонией. Но танцовщик нашел в себе силы и сам рассказал о состоянии своего здоровья.

В комментарии изданию "Гордон" судья "Танцев со звездами" признался, что воспаление легких продолжается, но чувствует он себя удовлетворительно.

По словам Чапкиса, в первых числах января его выписали из 12-й городской больницы. При этом он должен был продолжать лечение дома под наблюдением врача поликлиники.

"Когда я пошел туда оформляться, врачи посмотрели мое дело и сказали, что воспаление легких продолжается и меня необходимо немедленно госпитализировать. Так я в третий раз попал в больницу. Теперь лежу в "Феофании" в третьем корпусе. Лежу один в палате, изолированный от всех", - сказал Чапкис, но добавил, что "коронавируса нет", ведь тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

"Температура, пульс, давление в норме. А вот легкие шалят. Все время пичкают меня лекарствами. Уже сидеть не на чем - столько уколов мне делают. Аппетита нет, воды надо пить много, а я не хочу. Это моя проблема. Я благодарен всем, кто обо мне заботится, помнит", - добавил легендарный танцовщик.

Чапкис отметил, что на этой земле его удерживают только звонки друзей и знакомых.

"Это лучшее лекарство. Меня в самую тяжелую минуту поддержал ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк. Я всем благодарен! Сколько я тут буду лежать, не знаю", - сказал Чапкис.

Смотрите также редкое видео, на котором молодой Григорий Чапкис во время танца нарушает все законы гравитации.