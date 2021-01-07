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90-летний Григорий Чапкис снова попал в больницу

Новина українською → Четверг 07 января 2021 13:33
90-летний Григорий Чапкис снова попал в больницу Григорий Чапкис (фото: facebook.com/tanci1plus)
Автор: Роман Мирончук

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис, который недавно был госпитализирован с двусторонней пневмонией, снова оказался в больнице.

Об этом рассказал сын 90-летнего артиста Грег на своей странице Instagram в stories.

"Пожалуйста, молитесь за моего отца, он снова в больнице", - написал Грег, который проживает в США. При этом о никаких других подробностях о состоянии своего отца он не рассказал.

90-летний Григорий Чапкис снова попал в больницу

Скриншот сообщения сына Чапкиса

Напомним, что в конце 2020 года Грег заявил, что его отец вернулся домой из больницы. При этом он чувствовал себя намного лучше после болезни. Сын хореографа подчеркнул, что сразу же почувствовал больше облегчение и счастье, когда узнал, что отец дома.

Ранее Григорий Чапкис показал своим поклонникам, которых шокировал признанием о страхе смерти, как он находится в палате в ортопедическом отделении одной из клиник Киева.

Хореограф ранее говорил о том, что волнуется за свою молодую жену (младше на 52 года), которую пообещал сделать ее счастливой, но из-за болезни сильно ее встревожил.

Чапкису в больнице делали тесты на COVID-19, но они показали негативные результаты. По словам врачей, причину воспаления легких у хореографа определить не просто, поскольку оно могло произойти из-за вируса или возраста.

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