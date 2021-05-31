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"А если бы в конце замуж вышла?" Jerry Heil неожиданно заговорила об участии в "Холостяке"

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Понедельник 31 мая 2021 13:38
"А если бы в конце замуж вышла?" Jerry Heil неожиданно заговорила об участии в "Холостяке" Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Lite

Jerry Heil (Яна Шемаева) не скрывает что она натура очень чувствительная и ранимая. Девушка привыкла откровенно беседовать со своими поклонниками. Так, она рассказала им о детских комплексах и навязанных стереотипах, с которыми отважно борется. Теперь певица и автор песен заговорила о своем возможном участии в шоу "Холостяк" и подчеркнула, что для подобного проекта она слишком своенравная и экстравагантная личность.

На странице в Instagram Jerry Heil опубликовала развернутый пост, где привела массу аргументов, почему ей не стоит идти на романтические реалити.

Она сопроводила свои рассуждения и аргументы фотосетом в экстравагантном образе. Jerry надела атласное платье цвета фуксии длины миди, дополнила образ корсетом и массивными ботинками, а на верх набросила куртку с крупными надписями.

"С пофигистическим отношением к жизни, слезных комментариев, например: "Почему я не стала любимицей господина султана?", от меня придется долго ждать", - заверила она.

&quot;А если бы в конце замуж вышла?&quot; Jerry Heil неожиданно заговорила об участии в &quot;Холостяке&quot;

&quot;А если бы в конце замуж вышла?&quot; Jerry Heil неожиданно заговорила об участии в &quot;Холостяке&quot;

&quot;А если бы в конце замуж вышла?&quot; Jerry Heil неожиданно заговорила об участии в &quot;Холостяке&quot;

&quot;А если бы в конце замуж вышла?&quot; Jerry Heil неожиданно заговорила об участии в &quot;Холостяке&quot;

Jerry Heil пояснила, почему не пойдет на шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/thejerryheil)

Также артистка не хотела бы оказаться и в роли "Холостячки". Яна подчеркнула, что такое необычное шоу с неординарной участницей было бы лишь для того, чтобы порадовать всю страну.

"Это была бы первая девственница холостячка-сыроедка, которая молится перед едой и отказывается от свиданий, потому что у нее релизы. А представляете, если бы я в конце еще и замуж вышла?" – поинтересовалась она.

"Я бы еще как Холостятчку с тобой смотрела бы", - написала одна из подписчиц Яны. "Я б сама на це глянула", - с юмором отреагировала Jerry.

Напомним, что ранее новая холостячка Злата Огневич успела признаться, как будет выбирать мужчину мечты.

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