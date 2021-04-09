Абсолютно бесполезные усилия: продюсер Поляковой прокомментировал скандал с Кароль

Украинский продюсер Михаил Ясинкий, который работает с Олей Поляковой и другими популярными артистами высказался о громком скандале своей подопечной с Тиной Кароль . "Королева ночи" некорректно высказалась в сторону коллеги, что спровоцировало конфликт. Тина, в свою очередь, решила использовать ситуацию в свою пользу и сделала из нее промо новой работы "Скандал", ставшей хитом. Михаил прокомментировал действия Кароль и дал им оценку.

Ясинский считает, что лучшей реакцией Тины было бы полное игнорирование случившегося.

"Это были абсолютно ненужные и бесполезные усилия, создавшие больше токсичности вокруг образа, который должен находиться в стороне от подобных вещей, от подобных энергий. Тут если бы не было никакой реакции на это, была бы вообще идеальная ситуация. А зачем разговоры, если песня классная? Когда классная песня, не нужны никакие разговоры", - дал свою оценку конфликта двух певец Ясинский.

Продюсер Оли Поляковой высказался о скандале с Тиной Кароль

Он также рассказал, как сделать артиста топовым и создать звезд из музыкального бизнеса.

"У нас есть уникальная возможность. Пока мы немножко изолированные, надо собраться, определить правила и договориться и выработать систему взращивания звезд, нужно воспитывать также и менеджеров", - указал на решения проблем украинского шоу-бизнеса Михаил.