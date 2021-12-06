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"Абсурдный" фильм с Уиллемом Дефо бъет рекорды в чартах Netflix. А он вышел еще в 2005 году!

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 13:18
"Абсурдный" фильм с Уиллемом Дефо бъет рекорды в чартах Netflix. А он вышел еще в 2005 году! Уиллем Дефо (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Уиллем Дефо - известный американский актер, который сыграл в новом фильме "Человек-паук: Нет пути домой". Но новая волна разговоров о нем вызвана другой ролью.

За свою карьеру Дефо сыграл не одного мерзавца, и одна из звездных ролей актера бьет рекорды популярности на Netflix.

Согласно последней статистике FlixPatrol, "Три икса 2: Новый уровень" подскочил на целых 38 позиций и стал 36-м по популярности фильмом на платформе в мире. И хотя все фильмы из данной серии нельзя назвать шедеврами мирового кино, эта часть вышла самой неудачной. Звезда франшизы Вин Дизель отказался от участия в ней. А сам фильм собрал всего 71,1 миллионов долларов в прокате. Сиквел не снискал особой любви после выхода на экраны. А вот Уиллем Дефо все же выделился.

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Он сыграл Министра Обороны США генерала Джорджа Декерта и сумел сделать своего героя убедительным и ярким персонажем. Но, к сожалению, абсурдный и неправдоподобный сюжет в сочетании с множеством пояснительных диалогов сделал картину чрезмерно сложной. Хотя судя по рейтингам Netflix, большинству зрителей сегодня так не кажется.

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