Афродита! Нежная Шоптенко в бикини всколыхнула сеть точеными формами
Алена Шоптенко ассоцируется у поклонников Танцев со звездами с грацией, пластикой и колоссальным трудолюбием. Танцовщица и хореограф превосходно двигается, а также является обладательницей стройных форм, которые безупречно смотрятся даже в откровенным концертных костюмах. Впрочем, Алена не спешила показывать фигуру в купальнике, но сделала исключение во время отдыха в ОАЭ.
На своей страничке в Instagram она опубликовала пляжный кадр, на котором изображена в бикини.
Шоколадный бандо и плавки мятного оттенка отлично сели на стройные формы хореографа. Она показала, что находится в отличной спортивной форме, а ее тело выгладит подтянутым и рельефным.
"Я обещала фото в купальнике", - подписала снимок Алена.
Алена позировала на пляже в ОАЭ (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Подписчики знаменитости с интересом рассматривали сделанный на закате кадр и восхищались ее фигурой.
- Красавица Алена. Многим пример для подражания
- Фигура бальницы. Вы красавица
- Прекрасная фигура, пусть все завидуют
- Классные ноги
- Шикарная фигура
- Секси бомба
- Алена, Вы такая живая, настоящая! Очень красивая!
- Афродита!
Также Шоптенко показала, как релаксирует у воды и наслаждается шумом волн и ласковым солнцем.
Алена релаксирует на пляже (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
К слову, Алена периодически радует поклонников, устраивая им онлайн мастер-классы по танцам, где учит различным движениям и связкам.
Напомним, что ранее Алена Шоптенко покорила сеть стрип-пластикой в полумраке.