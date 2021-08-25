Ах, эти ноги: Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в купальнике
Известная украинская актриса, певица и модель Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными кадрами, на которых предстала в купальнике.
Жаркие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Судя по всему, Даша отдыхает где-то на морском побережье, однако указывать место она не стала.
На снимках артистка предстала в ярком цельном красном купальнике, босиком и с распущенными волосами. На одном фото она принимает уличный душ на фоне яркой зелени вокруг.
А на другом кадре Астафьева позирует на фоне моря, выгодно демонстрируя свои соблазнительные формы и длинные стройные ноги.
Даша Астафьева покорила шикарной фигурой в ярком купальнике (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Просто не имеет значения, 1 или 2. Это оба любимые", - написала Даша под публикацией.
Поклонники написали множество комментариев под фото, восхищаясь красотой и фигурой знаменитости.
- Рыба моя красивущая
- Красотааааа
- Прекрасна
- Обалденная!
- Все фотографии классные
- Ого, Дарья
- Звездааа!!! Гори и зажигай
- Как всегда невероятно красива
- Ах, эти ноги
- Вы само очарование!!!
- Фигурка топ
- Божественная
- Больше таких фото
- Восхитительная леди
- Стильная, обворожительная, секси
Напомним, что ранее Дашу Астафьеву с трудом узнали поклонники на ярких домашних фото.