Активно работаем над этим: знаменитая телеведущая призналась, что хочет детей

Ведущая 1+1 рассказала, что они с мужем планируют детей и работают над этим

Соломия Витвицкая, знаменитая ведущая ТСН, сделала ряд откровенных признаний: о детях и о том, как популярность едва не стоила ей личного счастья. Так, в программе ЖВЛ на 1+1, ведущая прокомментировала вопрос, который ей часто задают: когда у нее и супруга появится первенец.

С Владом Кочатковым они познакомились на одном из рабочих корпоративов 8 лет назад, а спустя год поженились. Соломии сейчас 40 лет, а Влад младше нее на восемь лет.

"Это дело лично каждого. Не скажу, что я childfree. Мы не ходим по врачам или знахарям. У обоих со здоровьем все в порядке. Все, что могу сказать - мы над этим активно работаем", - отвечает девушка.

Владислав Кочатков и Соломия Витвицкая (фото: пресс-служба)

А вот Влад признался, что быть в тени популярной жены амбициозному мужчине очень трудно.

"Как бы я это сначала не говорил, что меня это не волнует. Я сейчас, спустя восемь лет могу сказать, что находиться в тени жены амбициозному мужчине это очень тяжело", - заявил Влад.

Несмотря на то, что у Соломии и Влада своих детей нет, она многодетная крестная мама. Ведь у нее аж семеро крестников! Среди них: дочь двоюродного брата Северина маленькая Николь, дочь ветерана Настя - с которым ведущая познакомилась на фронте - и сын Иван украинской певицы и подруги Соломии Светланы Тарабаровой.

Соломия Витвицкая с крестниками (фото: пресс-служба)

Витвицкая уже более 10 лет успешно поднимается по лестнице телевизионной карьеры, активно занимается поддержкой социальных и благотворительных проектов. В частности, является куратором проекта Победители, посвященного ветеранам-победителям и паралимпийцам, которые потеряли конечности, но не потеряли силу духа!

"В 2014-2015 годах с понедельника по пятницу я вела ТСН, а в субботу - воскресенье ездила на передовую с артистами, с волонтерами и мы там пытались подбодрить ребят, помочь", - рассказывает Соломия.

Несмотря на активный образ жизни, постоянные съемки, благотворительные акции, Соломия признается, что постоянно проходит пробы в телевизионной сфере, ведь останавливаться на достигнутом не собирается.

Соломия Витвицкая рассказала о личной жизни (видео: ЖВЛ)

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