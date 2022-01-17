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Актриса-трансгендер Хантер Шафер сходила на свидание с коллегой по сериалу "Эйфория" (фото)

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Голливуд, США, Понедельник 17 января 2022 14:43
Актриса-трансгендер Хантер Шафер сходила на свидание с коллегой по сериалу "Эйфория" (фото) Хантер Шафер (фото: instagram.com/hunterschafer)
Автор: Марина Настевич

Трансгендерная актриса и модель Хантер Шафер и ее коллега по съемочной площадке популярного сериала "Эйфория" Доминик Файк вызвали слухи о возможном романе не только на экране, а и в реальной жизни.

Партнеры по второму сезону шоу были замечены держащимися за руки, когда выходили из ресторана в Западном Голливуде после свидания.

Папарацци не упустили случая сделать несколько фото. Для встречи с парнем 23-летняя Хантер выбрала серую oversize толстовку, платье с забавным принтом с мухоморами и черный бомбер.

Свой стритстайл образ она завершила белыми кроссовками, а на лице у Шафер была бордовая маска. Волосы актриса собрала в пучок.

26-летний Доминик появился в дверях ресторана в полосатом растянутом свитере, черных брюках и ботинках от Dr. Martens.

Отметим, что совместный выход Хантер и Доминика состоялся всего через неделю после долгожданного выхода второго сезона "Эйфории" на канале HBO. Кстати, именно там Файк появился на экране впервые. Роль Эллиота - это актерский дебют парня, который более известен как музыкант.

Шафер - американская модель, художница и ЛГБТ-активистка, а мировую популярность ей принесла роль трансгендера Джулс в сериале "Эйфория", который впервые вышел в 2019 году.

Родившись в теле мужчины, в школьные годы Хантер совершила трансгендерный переход и теперь предпочитает, чтобы к ней обращались "они/их". Недавно она стала лицом рекламной кампании женской коллекции Prada сезона весна-лето 2022.

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Также звезда "Эйфории" Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро.

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