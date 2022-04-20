Алан Бадоев покаялся за то, что "стирал границы с Россией"

Алан Бадоев, который до полномасштабного военного вторжения РФ в Украину часто работал с российскими звездами, покаялся за то, что своей деятельностью определенным образом "стирал границы" между странами.

Алан Бадоев и Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Сегодня же Бадоев понимает безответственность своих действий.

"Я один из тех людей, который делал все, чтобы размазать между Украиной и Россией границы. Это было бессознательно, у меня был месяц и я много размышлял. Понимаю, что и я, и Макс (Барских - ред.), мы размазывали границы между странами нашим творчеством", - сказал режиссер.

Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)

Алан соглашается, что он "был одним из тех, кто максимально демонстрировал "дружбу народов" и помогал создать общую творческую подушку".

"И сегодня я понимаю, насколько это ужасно и безответственно", - поделился продюсер.

Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)

Сейчас Бадоев не хочу иметь ничего общего с русскими. А по окончанию войны, по словам режиссера, нужно реализовать построение "невидимой культурной стены" с РФ.

"У нас глубокая своя культура. Нам необходимо поднять весь наш культурный фонд... Чтобы никто и никогда не смог сказать: "Вы такие же, как и мы" или "А у вас нет своей истории". Нам необходимо создать границу!" - объяснил режиссер и добавил, что после войны каждый украинский артист "найдет для себя новые смыслы и поймет, что он хочет делать в своей новой стране, которая после всех событий станет другой".