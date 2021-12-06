Александра Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кг
Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая за время участия в шоу "Танцы со звездами 2021" похудела на 20 килограммов, отправилась на отдых в теплые края. Певица не упустила случая похвастаться постройневшими формами и сделала фото в купальнике.
Эффектные кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Александра выбрала цельный белый купальник с глубоким вырезом на спине, которой удачно подчеркнул ее женственные формы и позволил полюбоваться на татуировки на бедре и плечах певицы.
Свой пляжный лук звезда дополнила белым платком с цветочным принтом, повязанным на голову, и стильными солнцезащитными очками. Свои кудрявые длинные волосы она оставила распущенными.
Зарицкая эффектно позировала на фоне бурных волн, демонстрируя постройневшую фигуру и счастливо улыбаясь.
Александра Зарицкая восхитила женственными формами после похудения (фото: instagram.com/kazka.band)
"Бачила, що в Києві сніг. Я вже теж дуже скоро з ним зустрінусь. Насолоджуюсь останніми днями відпочинку аби увірватись у грудень. Там буде багато всього цікавого, а головне - наш новий кліп. Зовсім скоро скажу вам дату релізу", - поделилась певица.
В свою очередь подписчики Саши пришли в восторг от таких фото и засыпали ее комплиментами.
- Гарнота
- Красотка!
- Афродита, которая вышла из пены морской
- Яка красива
- Саша, виглядаєш просто вогонь
- Яка красуня
- Олександра вааай
- Які хвилі, яка Сашка
- Сашааа, ці світлини неймовірні!
- Сашкаааа, красива капець
- Боже мой , что это за маленькая красотка
Ранее Александра Зарицкая из KAZKA рассказала о расставании с бойфрендом и сказала, когда выйдет замуж.