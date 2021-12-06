Александра Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кг

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая за время участия в шоу "Танцы со звездами 2021" похудела на 20 килограммов , отправилась на отдых в теплые края. Певица не упустила случая похвастаться постройневшими формами и сделала фото в купальнике.

Эффектные кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram .

Александра выбрала цельный белый купальник с глубоким вырезом на спине, которой удачно подчеркнул ее женственные формы и позволил полюбоваться на татуировки на бедре и плечах певицы.

Свой пляжный лук звезда дополнила белым платком с цветочным принтом, повязанным на голову, и стильными солнцезащитными очками. Свои кудрявые длинные волосы она оставила распущенными.

Зарицкая эффектно позировала на фоне бурных волн, демонстрируя постройневшую фигуру и счастливо улыбаясь.

Александра Зарицкая восхитила женственными формами после похудения (фото: instagram.com/kazka.band)

"Бачила, що в Києві сніг. Я вже теж дуже скоро з ним зустрінусь. Насолоджуюсь останніми днями відпочинку аби увірватись у грудень. Там буде багато всього цікавого, а головне - наш новий кліп. Зовсім скоро скажу вам дату релізу", - поделилась певица.

В свою очередь подписчики Саши пришли в восторг от таких фото и засыпали ее комплиментами.