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Александра Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кг

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 13:32
Александра Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кг Александра Зарицкая (фото: Instagram @kazka.band)
Автор: Марина Настевич

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая за время участия в шоу "Танцы со звездами 2021" похудела на 20 килограммов, отправилась на отдых в теплые края. Певица не упустила случая похвастаться постройневшими формами и сделала фото в купальнике.

Эффектные кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Александра выбрала цельный белый купальник с глубоким вырезом на спине, которой удачно подчеркнул ее женственные формы и позволил полюбоваться на татуировки на бедре и плечах певицы.

Свой пляжный лук звезда дополнила белым платком с цветочным принтом, повязанным на голову, и стильными солнцезащитными очками. Свои кудрявые длинные волосы она оставила распущенными.

Зарицкая эффектно позировала на фоне бурных волн, демонстрируя постройневшую фигуру и счастливо улыбаясь.

Александра Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кгАлександра Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кгАлександра Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кг

Александра Зарицкая восхитила женственными формами после похудения (фото: instagram.com/kazka.band)

"Бачила, що в Києві сніг. Я вже теж дуже скоро з ним зустрінусь. Насолоджуюсь останніми днями відпочинку аби увірватись у грудень. Там буде багато всього цікавого, а головне - наш новий кліп. Зовсім скоро скажу вам дату релізу", - поделилась певица.

В свою очередь подписчики Саши пришли в восторг от таких фото и засыпали ее комплиментами.

  • Гарнота
  • Красотка!
  • Афродита, которая вышла из пены морской
  • Яка красива
  • Саша, виглядаєш просто вогонь
  • Яка красуня
  • Олександра вааай
  • Які хвилі, яка Сашка
  • Сашааа, ці світлини неймовірні!
  • Сашкаааа, красива капець
  • Боже мой , что это за маленькая красотка

Ранее Александра Зарицкая из KAZKA рассказала о расставании с бойфрендом и сказала, когда выйдет замуж.

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