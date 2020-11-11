Алена Шоптенко показала подросшего сыночка и рассмешила сеть историей о нем

Алена Шоптенко показала подросшего сына

Алена Шоптенко недавно огорчила своих фанатов, попрощавшись с шоу "Танцы со звездами 2020", более того: хореограф и танцовщица заявила, что это был последний сезон танцев для нее. К счастью, звезда активно ведет свой микроблог, так что у поклонников Алены есть куда заглянуть, если они по ней соскучатся.

Шоптенко радует в Instagram новыми фотосессиями, анонсами проектов и даже иногда показывает "фрагменты" личной жизни. Так в этот раз Алена рассмешила фанатов веселой историей о первых словах своего сынишки. Алексей, так зовут парня, оказывается, не в восторге от яркого макияжа мамы. Шоптенко показала редкие снимки с сыном и призналась, что раньше при взгляде на нее он произносил слово "мыть".

Сын Алены Шоптенко - ценитель натуральной красоты (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

"Одно из первых слов, которое сказал мой сын, было слово "мыть". Неудивительно, конечно, учитывая сколько раз в день мы моем руки. Но смешит меня другое. Каждый раз, когда я вся такая красивая, с ярким макияжем, возвращаюсь домой со съемок или выступлений, он смотрит на мое лицо и первое, что я слышу от сына: "Мама, мыть". Приходится идти и вместе смывать макияж. И вот я теперь не знаю - это ему нравится естественная женская красота или я просто неудачно накрасилась?", - смеется Алена.

"Это так мило", "Потому что у вас - естественная красота", "Крутая история", "Красивые", - высказали свое мнение фолловеры.

Напомним, что раньше Алена показала, как она выглядит в обычной жизни вне сцены, без нарядов, укладок и вызывающего макияжа. На трогательном нежном селфи в уютном вязаном белом свитере и джинсах Алену совсем не узнать: фолловеры в восторге.