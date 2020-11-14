Алена Шоптенко рассекретила свое необычное хобби и правду о муже: оба пытаемся скрыть

Хореограф сделала признание о любимом мужчине и отношениях в семье

Алена Шоптенко стала настоящим открытием "Танцев со звездами". Хореограф и танцовщица принесла победу в шоу Владимиру Зеленскому и из сезона в сезон поражала номерамии постановками с украинскими звездами и даже выходила на паркет, будучи беременной. Правда, звезда отметила, что седьмой сезон проекта стал для нее последним – она покидает шоу. Алена – счастливая жена и мама, ее избранник – предприниматель Алексей Иванов. Знаменитость рассказала, чем и как муж покорил ее сердце, а также открыла завесу тайны над личной жизнью.

Так, в программе "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" она перечислила качества Алексея, которые не оставили ее равнодушной.

"Он покорил меня своей заботой. Я влюблена в его мозг. Он – абслютный гений. Как в это можно не влюбиться?" - считает Алена.

Алена Шоптенко с мужем имеет общее хобби (фото: instagram/alena.shoptenko)

Хореограф пояснила, что ее муж является для нее другом, но она не забывает, что в первую очередь он – мужчина и ее вторая половина.

"Супружеские отношения не могут строиться только на дружбе. Потому что мужчина, женщина — у каждого есть свои потребности. Каждый занимает свою позицию, у каждого есть своя зона ответственности. Мы друзья друг для друга, но при этом, я, например, благодарна, что он меня не посвящает в какие-то свои рабочие штуки", - отмечает Шоптенко.

Алена не прочь участвовать в жизни Алексея и быть его тылом, но муж оставляет за собой право не посвящать жену в некотрые аспекты своей жизни. Такую позицию она уважает.

Алена считает себя мужрой женщиной в отношениях с любимым (фото: instagram/alena.shoptenko)

"Мне интересно все, что происходит в его жизни, но я уважаю то, что он не хочет делиться какими-то проблемами. Потому что он, как мужчина, считает, что он не может жаловаться. Хотя я готова, я не буду воспринимать это как слабость. Но он не может показать свою слабость при мне", - подчеркнула Алена.

Постоянная участница "Танцев со звездами" разделяет страсть мужа к рыбалке и любит охотиться на хищников. Именно Алексей привил ей любовь к своему хобби.

"Алексей меня повел в загородный клуб, где он рыбачит, я впервые взяла удочку в руки. У меня получилось довольно быстро. Мне как любому азартному человеку понравилось. Муж рыбу отпускает, и я отпускаю – это же спортивная рыбалка. В первый раз я поймала больше, чем думала и довольно крупную. Я поняла, почему он от этого кайфует, когда сама попробовала", - разоткровенничалась хореограф.

Алена признается, что они с мужем ревнуют друг друга (фото: instagram/alena.shoptenko)

Хоть Алексей и всячески пытается скрыть ревность, Алена чувствует, что это чувство присуще ее мужчине. При этом он с пониманием относиться к ее работе и публичности, уважает профессию жены.

"Он никогда не запрещал мне заниматься тем, чем я занимаюсь. Любой нормальный мужчина будет ревновать и тщетно это скрывать", - заявляет хореограф.

"Я ревнивый человек. Мы это оба пытаемся скрыть, но оба понимаем, что это так", - с улыбкой говорит Шоптенко.

Алена обычно первая идет на примирение. "Это великая женская мудрость – глобально уметь сглаживать углы. Я не всегда это делала и умела, я этому искренне училась, пыталась понять. И это классно", - отмечает хореограф.

Также Алена сделала интимное признание и рассказала, что отправляла свои обнаженные фото мужу.

Напомним, что ранее Алена Шоптенко позабавила сеть историей о своем сыночке Алексее.