Алина Гросу с бойфрендом устроили заплыв с дельфинами: "невероятные эмоции"

Украинская певица Алина Гросу отдыхает в солнечной Одессе вместе со своим бойфрендом - российским актером и режиссером Романом Полянским. Артистка уже успела побаловать поклонников яркими пляжными кадрами , а теперь показала новое приключение с любимым - они побывали в дельфинарии и поплавали с животными.

Звезда позировала в черном облегающем гидрокостюме и спасательном жилете, а ее возлюбленный - просто в плавках. Они сделали яркие фото с млекопитающими в воде и на помосте, а Роман даже получил поцелуй в щеку от морского котика.

Гросу отметила, что именно так необычно начался день рождения ее папы Михаила Михайловича.

По словам исполнительницы, она получила невероятные эмоции. Она добавила, что сначала была настроена настороженно, однако сама убедилась, что в этом дельфинарии с животными обращаются хорошо.

Алина Гросу и Роман Полянский устроили яркую съемку с дельфинами (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Это любовь. Спасибо за чудеса организатору этого дня! Спасибо за невероятные эмоции любимым дельфинам. Мы с семьей счастливы до невозможности и, хоть родители с Мишкой предпочли только наблюдать, гладить дельфинов и смотреть вечернее шоу - это лучшее начало папиного дня рождения.

Многие из этих дельфинов спасены, многие выкуплены в Японии (в этой стране едят этих млекопитающих), многие родились прямо в дельфинарии, а последний, буквально, 10 дней назад (дельфины не размножаются, если им плохо живётся). Дельфины излечивают от многих болезней. В дельфинарии проводится терапия для деток с ДЦП.

Я, как и некоторые, была изначально воинственно настроена касательно дельфинариев и т.д. Но побывав и увидев все своими глазами, понимаю что была не права... чистая морская вода, 15кг свежей рыбы на каждого, витамины, забота, огромная территория", - поделилась Алина.

Однако мнения пользователей сети разделились. Часть принялись умиляться красочным фото и писать, какая Алина с Романом красивая пара.

Какие вы красивые

Мими…так мило

Очень рада, что вы вместе

Очень позитивненькие фоточки

Как же красиво смотритесь с дельфинами

Очень мило и круто!!!

Дельфин и русалка

Красивая пара

Другие же упрекнули певицу за рекламу жестокого обращения с дельфинами.