Алина Гросу с новой прической восхитила сеть трогательными снимками с любимым

Украинская певица Алина Гросу недавно открыто призналась, что у нее новый роман. Певица встречается с российским актером Романом Полянским - пара даже презентовала совместную песню.

В своем Instagram Алина призналась , что для Романа петь песни - в новинку.

Певица запостила снимки, на которых она позирует со своим любимым на одной из столичных крыш - пара приходила на радиостанцию.

Видимо, новый дуэт и новые отношения вдохновили Алину также и на новую прическу - певица сделала каре короче и добавила челку.

"Отпремьерились на "Перце". Как настроение, друзья? Какая из моих новых песен ваша любимая? А знаете ли вы, что "Полотенце" - это первая песня записанная Романом? Хотите, чтоб он пел дальше?", - спросила Алина у фанатов.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)