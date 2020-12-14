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Алина Гросу обвинила Ирину Федишин в плагиате, но та резко ответила

Новина українською → Понедельник 14 декабря 2020 13:25
Алина Гросу обвинила Ирину Федишин в плагиате, но та резко ответила Алина Гросу обвинила Ирину Федишин в плагиате (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Алина Гросу уличила Ирину Федишин в плагиате. Скандал между двумя украинскими артистками разгорелся из-за схожести хитов Гросу "Мама" и Федишин "Як я люблю тебе".

Алина спела о маме и сняла клип еще в 2009 году. На видео тогда засветились известные мамы с детьми. Авторами песни стали Виталий Куровский и Руслан Квинта.

Гросу довольно дипломатично отреагировала на схожесть песен. При этом обе певицы претендуют на первенство в выпуске композиций.

"Иногда такое бывает. Нот всего семь. Но моя песня вышла раньше", - заявила Алина Гросу на съемках программы "Музыкальная платформа" на канале "Украина".

В то же время Ирина Федишин утверждает, что ее песня, автором музыки к которой стал Михаил Мода, впервые прозвучала на телевидении еще в 2008 году.

"Нужно еще разобраться, кто у кого сплагиатил", - сказала Федишин.

Ниже на двух видео предлагаем сравнить песни артисток.

Алина Гросу "Мама"

Ирина Федишин "Як я люблю тебе"

Ранее мы писали, что Алина Гросу рассказала о психическом расстройстве. Певица впервые столкнулась с таим опытом и описала пережитое. Недавно артистка развелась с мужем после скоротечного брака.

А до этого Гросу неоднозначно высказалась про свой переезд в Москву и сотрудничество с Григорием Лепсом.

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