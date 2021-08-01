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Алина Гросу в платье с нескромным вырезом очаровала видео с яхты: "грешная страсть"

Новина українською →
Воскресенье 01 августа 2021 16:38
Алина Гросу в платье с нескромным вырезом очаровала видео с яхты: "грешная страсть" Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Styler

Алина Гросу на днях вернулась в Киев из жаркой Одессы. Певица отправилась на отдых со своим женихом, российским актером и режиссером Романом Полянским. Мужчина вслед за любимой переехал в Украину, пара больше не прячется и открыто демонстрирует чувства на публике. Морское настроение Алина привезла с собой и в Киев, и отправилась кататься на белоснежной яхте по Днепру.

Соответствующие видео кудрявая красавица показала в Instagram.

Алина в белоснежном легком длинном платье позирует на корме яхты. Наряд развивается от порывов ветра, позволив певице продемонстрировать стройные ножки. Копна объемных кудрей добавляет образу романтичности.

"Текила, лайм и понеслась…грешная страсть. Всем ярких, вдохновляющих выходных", - оставила в качестве подписи строчку из своей песни "Дикая". В качестве музыкального сопровождения к видео певица также выбрала собственную композицию.

Поклонники восхитились легким, женственным и соблазнительным образом артистки, и сообщили об этом ей в форме комплиментов под постом.

  • Кудри супер
  • Алиночка, ты как всегда стильная, красивая и легкая
  • Алиночка, ты прекрасна
  • Куколка
  • Как нежно! Супер секси
  • Нежная, сексуальная, прекрасная
  • Шикарная
  • Ты наша прелесть
  • Грациозная женственность
  • Ты нереально красивая

Напомним, что ранее Алина Гросу показала лицо без макияжа и фильтров.

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Алина Гросу
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