Алина Гросу в платье с нескромным вырезом очаровала видео с яхты: "грешная страсть"

Алина Гросу на днях вернулась в Киев из жаркой Одессы. Певица отправилась на отдых со своим женихом , российским актером и режиссером Романом Полянским. Мужчина вслед за любимой переехал в Украину, пара больше не прячется и открыто демонстрирует чувства на публике. Морское настроение Алина привезла с собой и в Киев, и отправилась кататься на белоснежной яхте по Днепру.

Алина в белоснежном легком длинном платье позирует на корме яхты. Наряд развивается от порывов ветра, позволив певице продемонстрировать стройные ножки. Копна объемных кудрей добавляет образу романтичности.

"Текила, лайм и понеслась…грешная страсть. Всем ярких, вдохновляющих выходных", - оставила в качестве подписи строчку из своей песни "Дикая". В качестве музыкального сопровождения к видео певица также выбрала собственную композицию.

Поклонники восхитились легким, женственным и соблазнительным образом артистки, и сообщили об этом ей в форме комплиментов под постом.