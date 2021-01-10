Алина Гросу привезла нового возлюбленного знакомиться с родственниками (фото)

Украинская певица Алина Гросу, которая после развода вернулась жить на родину, решила познакомить своего нового молодого человека с родственниками. Раньше девушка скрывала информацию об отношениях с актером Романом Полянским, однако недавно даже показала самодельные кольца, которые они изготовили друг для друга.

Фотографии с семьей и с друзьями в компании нового возлюбленного артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

С новым годом в отношениях Алины Гросу и Романа Полянского также наступил новый этап. Девушка, вероятно, решила познакомить своего нового молодого человека с семьей. 37-летний актер посетил с девушкой горнолыжный курорт Буковель в начале января, после чего отправился в родной город Гросу – Черновцы. Там они с семьей артистки встретили Рождество.

"Моя дорогая семья наконец-то собралась вместе и приехала к бабуличке. Всех с Рождеством", – подписала снимок певица.

Алина Гросу с семьей (фото: instagram.com/alina_grosu)

После рождества пара отправилась кататься на горку.

"Катались в Тарашанах на плюшках с крутой горки, две секунды свободного падения, жизнь перед глазами и отбитая попа. Противоположный пол счастлив до ужаса))) а мне было на что приземляться, так что я улыбаюсь", - подписала снимки Гросу.

Алина Гросу с Романом Полянским и друзьями (фото: instagram.com/alina_grosu)

Стоит отметить, что артистка не подтверждает официально новые отношения, однако постоянно находится рядом с актером. Молодые люди поддерживают друг друга на различных интервью, снимаются вместе в сериалах и ездят отдыхать.

Напомним, что ранее Алина Гросу призналась, чем занималась на зимних каникулах.