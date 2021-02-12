Алина Гросу с российским актером заворожили нежными поцелуями и объятиями: благодарен судьбе

Алина Гросу и российский актер и режиссер Роман Полянский уже не скрывают своих нежных чувств друг к другу. Певица пережила непростой развод, но призналась, что жить прошлым не намерена и с оптимизмом и надеждой смотрит в будущее. Похоже, певица уже подарила свое сердце, но пока открыто не заявила об этом, хотя ее намеки более, чем красноречивы. Так, лина и Роман выпустили романтическую дуэтную песню "Полотенце", где рассказали о дружбе, которая переросла в нечто большее.

Нежное лирик-видео на новый трек появилось на YouTube-канале певицы. В нем представлены трогательные кадры из личного архива Романа и Алины, бэкстейджи совместных клипов.

Актер и певица не скрывают своих чувств, обнимаются целуют друг другу и буквально светятся от счастья, также есть ролики из звукозаписывающей студии, где проходила запись трека.

"Эта песня-подарок для всех тех, кто переживает состояние влюбленности. Неспроста мы ее презентуем на День Святого Валентина. Решение записать дуэтную композицию было спонтанным. Обычно результат таких действий превосходит все ожидания. Мы закрылись на студии, дурачились, снимали ролики, которые стали частью mood-видео, приуроченному к выходу сингла", - рассказала артистка.

Роман признался, что дуэт с артисткой – это его первый певческий опыт. "Благодарен судьбе за встречу с Алиной. Благодарен Алине за доверие. Рад, что могу пробовать, экспериментировать и получать опыт в чем-то новом для себя", - отметил он.

Алина и Роман презентовали дуэт

Примечательно, что Роман и Алина успели презентовать свою новую работу на украинских радиостанциях и поделились фото из студии. На снимках актеры также не скрывают свои нежные чувства.

Алина и Роман посетили украинские радиостанции вместе (фото: instagram.com/alina_grosu; instagram.com/rusradio_ua)