Алина Гросу сделала заявление о личной жизни: планирую все успеть

Украинская певица Алина Гросу, которая не так давно пережила развод с любимым и переболела коронавирусом, рассказала об изменениях в своей личной жизни. Во время съемок грандиозного праздничного шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" артистка раскрыла свои планы на новогоднюю ночь и призналась, кто дарит ей огромные букеты на концертах.

2020 год стал для Алины Гросу периодом сложных испытаний – она рассталась с мужем, а потом переболела коронавирусной инфекцией. Однако этот год принес артистке и приятные моменты. Она призналась, что в новогоднюю ночь постарается успеть все – и поработать, и обнять своих родных и близких.

"Постараюсь все успеть. Прежде всего, хочу увидеться на Новый год с семьей, с родными. Потому что, когда болеешь, сразу понимаешь, что самое главное в жизни – это твои близкие люди. Им надо чаще говорить, как ты их любишь, чаще обнимать, целовать и быть с ними", - сообщила артистка в комментарии для телеканала "Украина".

Алина Гросу

На вопросы о том, занято ли ее сердце сейчас, и кто дарит ей шикарные букеты, Гросу ответила очень уклончиво.

"У меня всегда сердце занято. Прежде всего, любимой работой. А все остальное… Я когда буду выходить замуж, думаю, что второй раз точно будет, надеюсь, что уже точно будет последним – обязательно всем расскажу. На самом деле это было еще, когда были возможны концерты. У меня было много цветов и на концертах, и на съемках. Друзья часто дарят. Мне кажется, что, когда я развелась, друзья начали с новой силой поддерживать, чтобы я думала, что я не одна и не грустила", - добавила Алина Гросу.

Артистка сейчас занята в съемках шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", где прозвучат украинские и международные хиты, остроумные шутки и покажут впечатляющие постановки. Ведущими проекта станут Оля Полякова и Владимир Остапчук. Увидеть грандиозное шоу зрители смогут 31 декабря в 20:00 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее мы писали о том, что Алина Гросу призналась, что ей до сих пор тяжело из-за развода с мужем.

А также рассказывали о том, что Гросу сделала заявление о втором браке.