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Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером (фото и видео)

Новина українською → Понедельник 04 января 2021 17:59
Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером (фото и видео) Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Алина Гросу не скрывает от своих поклонников, с кем проводит свободное время. Например, на новогодние каникулы в Буковеле она отправилась с известным российским актером Романом Полянским.

Алина поделилась селфи с мужчиной на отдыхе, правда, сначала поклонники не узнали в нем актера. Но и когда узнали, не удивились: Роман снимался в клипах певицы, так что все подумали, что знаменитостей связывают вместе сугубо рабочие отношения.

Теперь же они уверены: у пары - любовь. И хотя на коротком видео из Буковеля Алина и Роман не обнимаются, а просто радостно позируют на фоне заснеженного подъема, поклонники увидели в этом нечто большее, чем работу.

  • С первого клипа как увидела его, сразу сказала: "Вот он, ее настоящий жених!"
  • Вы классная пара
  • Идеальная пара

Алину Гросу заподозрили в романе с российским актером (фото и видео)

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Пока ни Алина, ни Роман о своих отношениях не рассказывают и планами на будущее не делятся.

Напомним, обе знаменитости уже побывали в браках: Роман Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай, Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом.

После громкой свадьбы супруги продержались вместе лишь полгода. По признанию Алины, причиной расставания стала другая женщина. В интервью известному изданию она откровенно призналась, что до сих пор привязана к бывшему мужу Александру Комкову.

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