У Аллы Пугачевой родилась внучка: первые подробности

В семье Аллы Пугачевой произошло радостное пополнение

Алла Пугачева снова стала бабушкой. У племянника Примадонны Владислава и его супруги Гузель родилась девочка. Произошло это еще 3 августа, но о радостном известии стало известно лишь сейчас.

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", это уже второй ребенок Влада, а вот первенца - 8-летнего Женю у отца Пугачева забрала. Ведь племянник долгие годы страдал от пристрастия к наркотикам.

"Жена Владислава, Гузель говорила, что станет мамой в сентябре. Но она попала в реанимацию, пролежала там месяц, и малышка родилась раньше - 3 августа. Влад из-за этого очень переживал, но девочка родилась здоровой. Ее имя родители держат в секрете. Но вроде как, назвали ее тоже Женей", - говорится в сообщении.

Для племянника Пугачевой брак с Гузель, бухгалтером из Казани, второй. Они поженились летом 2019-го.

Племянник Пугачевой Владислав и его супруга Гузель (фото: irk.kp)

А вот в 2011 году Владислав загремел в реабилитационный центр. Там он познакомился с дважды судимой за угон автомобиля и грабеж Викторией Фадеевой. Девушка была старше Влада на 10 лет, но это не стало помехой для свадьбы и рождения сына.

Но даже это не остановило пару от злоупотребления. В результате за Влада взялась сама Примадонна. Она оплатила ему лечение в Израиле стоимостью около 10 млн рублей.

С Фадеевой Влад развелся, а внучатый племянник Женя остался жить в семье правой руки Пугачевой - ее водителя Игоря.

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К слову, совсем недавно Алла Пугачева в веснушках озадачила фанатов помолодевшим внешним видом.