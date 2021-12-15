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Alyona Alyona в белье устроила танцы и поцелуи с любимым (видео)

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 09:34
Alyona Alyona в белье устроила танцы и поцелуи с любимым (видео) Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Марина Настевич

Украинская звезда рэпа Alyona Alyona, которая лишь недавно официально представила публике своего возлюбленного - блогера Дениса (Yoxden), поделилась забавным роликом с ним.

На своей странице в Instagram артистка выложила видео, где в нижнем белье танцует со своим бойфрендом.

Алена предстала перед камерой в черном белье и халате с леопардовым принтом. Пара весело дурачилась под новый романтический трек исполнительницы – Интро (Будь зі мною) из альбома LAVA, который она записала вместе с KOLA.

Сначала она делала вид, что поет композицию, а Денис прятался за спиной любимой, после чего парень выскочил и начал смешно двигаться.

Влюбленные потанцевали вместе и даже сделали поддержку, а также мило поцеловались.

"Хай увесь світ знає"", – коротко подписала ролик Alyona Alyona.

Подписчики рэперши оставили им с Денисом много теплых слов и пожеланий в комментариях.

  • Ребята, Вы крутые
  • Щастя вам
  • Яка ж Ви класна! Такий позитив!
  • Такі прикольні
  • Что тут происходит
  • Які ж ви котики
  • Яка красуня
  • О, прикольная песня. И бюстье
  • Як завжди гарна
  • Крутая пара
  • Аленка красотка! Счастья тебе!
  • Ви круті! І пісня крута!

Напомним, ранее Alyona Alyona рассказала, как парень предложил ей встречаться и призналась, что он большой романтик.

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Alyona Alyona
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