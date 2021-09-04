Alyona Alyona переехала к бойфренду и показала фото с избранником
Известная украинская рэперша Alyona Alyona переехала к своему бойфренду Денису и даже показала милое фото с возлюбленным.
О подробностях переезда и своих эмоция артистка рассказала в Instagram.
На снимке Алена Савраненко (настоящее имя исполнительницы, - прим.ред.) запечатлена в спортивном костюме с вазоном в руках. Рядом стоит ее парень Денис в шортах и футболке, а лицо он закрыл пакетами с вещами избранницы.
Alyona Alyona призналась, что несмотря на то, что уже живет с любимым, вопрос с вещами пока до конца не решила.
"И хотя я уже живу в Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире. Впервые в жизни мой переезд состоял из трех этапов: основную часть вещей я перевезла к Денису, остальную часть я повезла в Барышевку. Еще часть вещей это мои съемочные луки, которые я отвезу на склад в мой офис. Остался последний этап, приехать в старую комнату, вымыть ее и поблагодарить за все, что в ней происходило", - поделилась звезда.
Также рэперша рассказала о первом утре в новом статусе.
"Первое утро в статусе человека, который живет со своим парнем, было очень приятным и замечательным. Теперь я понимаю, почему Денис - это тот человек, с которым мне действительно хочется жить долго и счастливо. Теперь каждую ночь перед сном я провожу время со своим человеком", - призналась счастливая девушка.
Alyona Alyona переехала к своему парню Денису (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
В комментариях поклонники засыпали звезду поздравлениями и желают им с Денисом счастья и взаимопонимания.
- Бажаю щоб ваші стосунки перейшли в етап під назвою "сім'я
- Чудова справа! Бажаю вам багато порозуміння!
- Бажаю, щоб навіть побутові речі були романтичними, кохання вам
- Ох і відхопив же хтось перлину!
- Бажаю цьому кораблю непотоплюваності!
- Кохання, поваги, розуміння та жіночого щастя
- Головне аби Ви були щасливі
- Щоб кожен ранок в цьому статусі був дуже приємним і чудовим
- Удачі і довгих щасливих літ разом!
- Нескінченного кохання
- Поздравляю! От всей души желаю счастливой совместной жизни
Ранее мы писали, что Alyona Alyona рассекретила имя своего бойфренда и его профессию.