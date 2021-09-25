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Alyosha в откровенном боди и на каблуках засветила тонкую талию и покатые бедра

Новина українською →
Суббота 25 сентября 2021 18:07
Alyosha в откровенном боди и на каблуках засветила тонкую талию и покатые бедра ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Елена Тополя, известная как Alyosha, побаловала поклонников неожиданным горячим контентом. Артистка поделилась кадрами из весьма пикантной фотосессии и похвасталась роскошной фигурой.

Эффектные фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

Мама троих детей позировала на белом фоне в откровенном черном боди с игривыми вырезами в зоне декольте. Столь откровенный лук она дополнила туфлями на шпильке и массивными серьгами. Распущенные волосы и нюдовый макияж завершают томный образ Елены.

35-летняя певица красиво позировала в соблазнительных позах, демонстрируя стройную талию, покатые бедра и длинные ножки.

Alyosha в откровенном боди и на каблуках засветила тонкую талию и покатые бедраAlyosha в откровенном боди и на каблуках засветила тонкую талию и покатые бедраAlyosha в откровенном боди и на каблуках засветила тонкую талию и покатые бедра

Alyosha показала стройную фигуру в откровенном наряде (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Красіва женщіна гуляє по зданію. Ромка придумав підпис під фото і нову фразу для пісень", - подписала снимки Alyosha.

Фолловеры согласились с сыном певицы и искупали ее в комплиментах.

  • Оце так фігура! Мати трьох дітей! Це шок
  • А Ромка понимает суть вещей. Хороший у него вкус!
  • Ну, как для многодетной матери, вы смотритесь шикарно, думаю, что ещё один ребёнок вас ещё больше украсит!
  • Занадто красива
  • Шикарна фігура
  • Ну дійсно ж дуже гарна!!!
  • Восхищаюсь Вами. Шикарная
  • Олена, чудово виглядаєте, мега крута праця над собою
  • Красунечка, браво
  • Шикарна красуня, чудова мама, модель
  • Фигура у Вас потрясающая!
  • Вот вам, пожалуйста, Мама Троих Детей!!! СУПЕР

Напомним, ранее Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетом в честь 11-й годовщины отношений.

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Тарас Тополя Alyosha
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