Alyosha в откровенном боди и на каблуках засветила тонкую талию и покатые бедра
Украинская певица Елена Тополя, известная как Alyosha, побаловала поклонников неожиданным горячим контентом. Артистка поделилась кадрами из весьма пикантной фотосессии и похвасталась роскошной фигурой.
Эффектные фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram.
Мама троих детей позировала на белом фоне в откровенном черном боди с игривыми вырезами в зоне декольте. Столь откровенный лук она дополнила туфлями на шпильке и массивными серьгами. Распущенные волосы и нюдовый макияж завершают томный образ Елены.
35-летняя певица красиво позировала в соблазнительных позах, демонстрируя стройную талию, покатые бедра и длинные ножки.
Alyosha показала стройную фигуру в откровенном наряде (фото: instagram.com/alyoshasinger)
"Красіва женщіна гуляє по зданію. Ромка придумав підпис під фото і нову фразу для пісень", - подписала снимки Alyosha.
Фолловеры согласились с сыном певицы и искупали ее в комплиментах.
- Оце так фігура! Мати трьох дітей! Це шок
- А Ромка понимает суть вещей. Хороший у него вкус!
- Ну, как для многодетной матери, вы смотритесь шикарно, думаю, что ещё один ребёнок вас ещё больше украсит!
- Занадто красива
- Шикарна фігура
- Ну дійсно ж дуже гарна!!!
- Восхищаюсь Вами. Шикарная
- Олена, чудово виглядаєте, мега крута праця над собою
- Красунечка, браво
- Шикарна красуня, чудова мама, модель
- Фигура у Вас потрясающая!
- Вот вам, пожалуйста, Мама Троих Детей!!! СУПЕР
Напомним, ранее Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетом в честь 11-й годовщины отношений.