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Alyosha сверкнула стройными ножками в мини-шортах: яркие фото с отдыха с детьми

Новина українською →
Кипр, Воскресенье 25 июля 2021 16:38
Alyosha сверкнула стройными ножками в мини-шортах: яркие фото с отдыха с детьми ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Alyosha вместе с тремя своими детьми отправились на долгожданный отдых, для которого они выбрали солнечный Кипр. Артистка очаровала сеть милыми фото с сыновьями, а заодно и похвасталась стройной фигурой.

Семейные кадры появились в Instagram исполнительницы.

Вместе с сыновьями Марком и Романом Alyosha отправилась на прогулку по живописному городу и сделала несколько атмосферных кадров.

Для променада мама троих детей выбрала стильный летний образ - короткие джинсовые шорты, которые подчеркнули ее длинные стройные ноги, и белый топ. На плечи она набросила белый свитер, а также дополнила лук белыми босоножками.

Волосы певица оставила распущенными и решила обойтись без макияжа. И она и мальчики уже могут похвастаться золотистым загаром.

Alyosha сверкнула стройными ножками в мини-шортах: яркие фото с отдыха с детьмиAlyosha сверкнула стройными ножками в мини-шортах: яркие фото с отдыха с детьми

Alyosha восхитила стройной фигурой на снимках с сыновьями с отдыха (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Кіпр то любов. Вже трохи засмагли з хлопцями, зустріли нових пухнастих друзів, поласували місцевими смаколиками. А ще пригод та й пригод. До речі - вже багатенько країн відкриті для українців. Куди б попрямували в першу чергу? І корисна інформація для тих, хто збирається на Кіпр. Обов’язково оформіть заздалегідь flight pass", - поделилась впечатлениями от отдыха на Кипре Alyosha.

Пользователи сети оценили фигуру и цветущий внешний вид артистки и засыпали ее комплиментами и пожеланиями хорошего отдыха.

  • Мама трьох діток виглядає, як старша сестричка хлопців
  • Супер! Гарного відпочинку! Насолоджуйтесь сонечком і чудовим морем!
  • Ви чого така гарна? Мати 3 дітей не може так круто виглядати!!!
  • Таке шоколадне сімейство. Гарного відпочинку
  • Красота
  • Гарний котик
  • Які гарні! Щастя вам!
  • Кот всегда рядом
  • Цього року нікуди не їду. Помітила, що у Вас така гааарнааа фігура, вогонь
  • Приємно дивитися
  • Алёша, ты - мамасита красотка
  • Красивые ножки.загорелые. Великолепное фото

Напомним, ранее Alyosha и Тарас Тополя поразили признанием о семейных ссорах.

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певец Alyosha
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