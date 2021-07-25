Alyosha сверкнула стройными ножками в мини-шортах: яркие фото с отдыха с детьми

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Alyosha вместе с тремя своими детьми отправились на долгожданный отдых, для которого они выбрали солнечный Кипр. Артистка очаровала сеть милыми фото с сыновьями, а заодно и похвасталась стройной фигурой.

Вместе с сыновьями Марком и Романом Alyosha отправилась на прогулку по живописному городу и сделала несколько атмосферных кадров.

Для променада мама троих детей выбрала стильный летний образ - короткие джинсовые шорты, которые подчеркнули ее длинные стройные ноги, и белый топ. На плечи она набросила белый свитер, а также дополнила лук белыми босоножками.

Волосы певица оставила распущенными и решила обойтись без макияжа. И она и мальчики уже могут похвастаться золотистым загаром.

Alyosha восхитила стройной фигурой на снимках с сыновьями с отдыха (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Кіпр то любов. Вже трохи засмагли з хлопцями, зустріли нових пухнастих друзів, поласували місцевими смаколиками. А ще пригод та й пригод. До речі - вже багатенько країн відкриті для українців. Куди б попрямували в першу чергу? І корисна інформація для тих, хто збирається на Кіпр. Обов’язково оформіть заздалегідь flight pass", - поделилась впечатлениями от отдыха на Кипре Alyosha.

Пользователи сети оценили фигуру и цветущий внешний вид артистки и засыпали ее комплиментами и пожеланиями хорошего отдыха.