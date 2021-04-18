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Амазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в Египте

Новина українською → Египет, Воскресенье 18 апреля 2021 18:14
Амазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в Египте Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала обожает лето и море и при любой возможности старается вырваться на побережье. Пока в Украине продлили локдаун до 30 апреля, артистка улетела к солнцу и теплу в Египет.

В своем Instagram она поделилась атмосферными фото с курорта Марса Алам и похвасталась стильным летним образом, а заодно и своей новой эффектной прической.

Джамала устроила целую фотосессию на территории отеля, в которой предстала в бежевом платье миди с высоким разрезом спереди и вырезом в области талии. К нему она добавила сандалии такого же цвета.

Новая прическа певицы - африканские косички до пояса - смотрится очень эффектно и необычно.

"Я люблю себя в лете. Спасибо за эти ...!" - подписала фото исполнительница.

Амазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в ЕгиптеАмазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в ЕгиптеАмазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в ЕгиптеАмазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в ЕгиптеАмазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в ЕгиптеАмазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в Египте

Джамала похвасталась стильным луком в Египте (фото: instagram.com/jamalajaaa)

С кем она поехала на отдых, Джамала пока что не раскрывает.

Подписчики желают артистке хорошего отдыха, а также восхищаются ее красотой и фигурой в комментариях.

  • Амазонка. Прикольная, красивая, сексуальная!!!
  • Хорошо отдохнуть
  • Хорошие фотографии. Вы красивы.
  • Бомбита!
  • Похожа на актрису Галь Гадот (игравшая роль Чудо-Женщины)
  • Яка красива Джа! Дуже схудла щоправда
  • Джа, как тебе идет море. Сандали нереальные
  • Вы шикарна
  • Стройняха! Умница! Утверждаю
  • Эти дредики делают вас на 10 лет моложе. Так держать!
  • Джа, тебе идут длинные волосы. Расти до такой длины. Класс

Напомним, недавно Джамала кардинально сменила прическу и сделала себе африканские косички, которые можно носить все лето.

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