Амазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в Египте

Джамала обожает лето и море и при любой возможности старается вырваться на побережье. Пока в Украине продлили локдаун до 30 апреля, артистка улетела к солнцу и теплу в Египет.

В своем Instagram она поделилась атмосферными фото с курорта Марса Алам и похвасталась стильным летним образом, а заодно и своей новой эффектной прической.

Джамала устроила целую фотосессию на территории отеля, в которой предстала в бежевом платье миди с высоким разрезом спереди и вырезом в области талии. К нему она добавила сандалии такого же цвета.

Новая прическа певицы - африканские косички до пояса - смотрится очень эффектно и необычно.

"Я люблю себя в лете. Спасибо за эти ...!" - подписала фото исполнительница.

Джамала похвасталась стильным луком в Египте (фото: instagram.com/jamalajaaa)

С кем она поехала на отдых, Джамала пока что не раскрывает.

Подписчики желают артистке хорошего отдыха, а также восхищаются ее красотой и фигурой в комментариях.