Амазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в Египте
Джамала обожает лето и море и при любой возможности старается вырваться на побережье. Пока в Украине продлили локдаун до 30 апреля, артистка улетела к солнцу и теплу в Египет.
В своем Instagram она поделилась атмосферными фото с курорта Марса Алам и похвасталась стильным летним образом, а заодно и своей новой эффектной прической.
Джамала устроила целую фотосессию на территории отеля, в которой предстала в бежевом платье миди с высоким разрезом спереди и вырезом в области талии. К нему она добавила сандалии такого же цвета.
Новая прическа певицы - африканские косички до пояса - смотрится очень эффектно и необычно.
"Я люблю себя в лете. Спасибо за эти ...!" - подписала фото исполнительница.
Джамала похвасталась стильным луком в Египте (фото: instagram.com/jamalajaaa)
С кем она поехала на отдых, Джамала пока что не раскрывает.
Подписчики желают артистке хорошего отдыха, а также восхищаются ее красотой и фигурой в комментариях.
- Амазонка. Прикольная, красивая, сексуальная!!!
- Хорошо отдохнуть
- Хорошие фотографии. Вы красивы.
- Бомбита!
- Похожа на актрису Галь Гадот (игравшая роль Чудо-Женщины)
- Яка красива Джа! Дуже схудла щоправда
- Джа, как тебе идет море. Сандали нереальные
- Вы шикарна
- Стройняха! Умница! Утверждаю
- Эти дредики делают вас на 10 лет моложе. Так держать!
- Джа, тебе идут длинные волосы. Расти до такой длины. Класс
Напомним, недавно Джамала кардинально сменила прическу и сделала себе африканские косички, которые можно носить все лето.