Амазонка: Никитюк восхитила формами в откровенном купальнике и своим мастерством

Леся Никитюк любит путешествия и активный отдых, а спортивное прошлое ей помогает поддерживать стройные формы , которым завидуют многие поклонницы ведущей. Так, Леди Ле с энтузиазмом пробует все новое и неизведанное, например, решила в жаркий летний день освоить модный САП-серфинг.

Она позировала в соблазнительном "голом" купальнике. Эффектный монокини состоит из верхней части телесного оттенка и низа мятного цвета, вырезы по бокам подчеркивают стройные формы ведущей. Она позирует, стоя рядомо со SUP-бордом, оперевшись о весло.

Второй снимок был куда более откровеннее – Леди Ле запечатлена со спины. Поклонники смогли рассмотреть упругие ягодицы ведущей, стоящей на коленях на надувном борде.

Леся освоила новое спортивное направление (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телезвезда решила подписать снимки коротко, но содержательно. "На чиле", - оставила она подпись, дав понять, что такой активный отдых ей по душе.

Подписчики телезвезды похвалили ее за усердие и желание освоить что-то новое и нтересное, а также оценили фигуру.