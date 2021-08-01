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Амазонка: Никитюк восхитила формами в откровенном купальнике и своим мастерством

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Воскресенье 01 августа 2021 12:21
Амазонка: Никитюк восхитила формами в откровенном купальнике и своим мастерством Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Леся Никитюк любит путешествия и активный отдых, а спортивное прошлое ей помогает поддерживать стройные формы, которым завидуют многие поклонницы ведущей. Так, Леди Ле с энтузиазмом пробует все новое и неизведанное, например, решила в жаркий летний день освоить модный САП-серфинг.

Леся показала поклонникам в Instagram парочку спортивных и одновременно горячих фото.

Она позировала в соблазнительном "голом" купальнике. Эффектный монокини состоит из верхней части телесного оттенка и низа мятного цвета, вырезы по бокам подчеркивают стройные формы ведущей. Она позирует, стоя рядомо со SUP-бордом, оперевшись о весло.

Второй снимок был куда более откровеннее – Леди Ле запечатлена со спины. Поклонники смогли рассмотреть упругие ягодицы ведущей, стоящей на коленях на надувном борде.

Амазонка: Никитюк восхитила формами в откровенном купальнике и своим мастерством

Амазонка: Никитюк восхитила формами в откровенном купальнике и своим мастерством

Леся освоила новое спортивное направление (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телезвезда решила подписать снимки коротко, но содержательно. "На чиле", - оставила она подпись, дав понять, что такой активный отдых ей по душе.

Подписчики телезвезды похвалили ее за усердие и желание освоить что-то новое и нтересное, а также оценили фигуру.

  • Фигурка идеальная, ножки бомба
  • Амазонка
  • Леся, ты неповторима!
  • Леся, ты как Барби
  • Красивая
  • Красивая девушка, прямо русалочка
  • Крутая, как всегда
  • Супер молодец
  • Фигура моей мечты! Вы очень очень
  • Вы прекрасны!

Напомним, что ранее Леся Никитюк решила устроить личную жизнь и приобщила к выбору спутника поклонников – она поинтересовалась, представитель какой профессии ей подходит больше всего, а затем отправилась на "свидание".

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Леся Никитюк
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