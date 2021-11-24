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Анастасия Приходько показала лицо младшего сына: трогательные фото с детьми

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Среда 24 ноября 2021 09:38
Анастасия Приходько показала лицо младшего сына: трогательные фото с детьми Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Анастасия Приходько впервые четко показала лицо младшего сына Луки, которому скоро исполнится 8 месяцев.

Артистка снялась в трогательной фотосессии со своими тремя детьми и поделилась снимками в Instagram.

На фото Анастасия предстала в классическом брючном костюме коричневого цвета. Волосы она оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Звездная мама мило позировала с дочерью Наной, сыном Гордеем и младшеньким Лукой, нежно улыбаясь.

Анастасия Приходько показала лицо младшего сына: трогательные фото с детьмиАнастасия Приходько показала лицо младшего сына: трогательные фото с детьмиАнастасия Приходько показала лицо младшего сына: трогательные фото с детьми

Анастасия Приходько снялась в милой фотосессии с детьми (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет уже 8 месяцев. Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а ещё играть с сестрой и братом. И передаём всем вам огроооомный привет", - поделилась Приходько.

Умиленные подписчики певицы засыпали ее душевными отзывами и пожеланиями в комментариях.

  • У Вас прелестные дети и Вы шикарная мама
  • Очень милый малыш, чудесные детки!!
  • І мама красуня, і дітки прекрасні.
  • Какие же красивые дети у самой красивой мамы! Супер! Фото очень красивые, образы стильные!
  • Вы очень классные, счастья и здоровья вашей семье!!!
  • Ангелочек
  • Какой красивый пупсик! Красивые дети
  • Какой красотунчик
  • Очень взрослое выражение лица у Луки
  • Все детки огонь. Каждый по-своему прекрасен! Лука - неземной какой-то, очень красивый!
  • Красивые и счастливые
  • Мне кажется, мамина копия!

Напомним, ранее Анастасия Приходько поразила невероятным сходством с дочерью Наной.

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Анастасия Приходько
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