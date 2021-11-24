Анастасия Приходько показала лицо младшего сына: трогательные фото с детьми

Артистка снялась в трогательной фотосессии со своими тремя детьми и поделилась снимками в Instagram .

На фото Анастасия предстала в классическом брючном костюме коричневого цвета. Волосы она оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Звездная мама мило позировала с дочерью Наной, сыном Гордеем и младшеньким Лукой, нежно улыбаясь.

Анастасия Приходько снялась в милой фотосессии с детьми (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет уже 8 месяцев. Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а ещё играть с сестрой и братом. И передаём всем вам огроооомный привет", - поделилась Приходько.

Умиленные подписчики певицы засыпали ее душевными отзывами и пожеланиями в комментариях.