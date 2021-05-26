Анджелина Джоли и пластика: что меняла в себе актриса ради идеальной внешности

Идеальная внешность голливудской актрисы Анджелины Джоли до сих не дает покоя ее фанатам по всему миру. Прибегала ли Анджелина к хирургическим вмешательствам или действительно родилась такой красивой?

Пластический хирург и звездный фотограф в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказали Lite, что, по их мнению, делает звезда, чтобы поддерживать себя в отличном виде.

Анджелина Джоли уже десятки лет подряд считается эталоном женской красоты. Актриса утверждает, что ее внешность исключительно натуральная. Но поклонники не раз замечали изменения во внешности звезды.

Эксперты в области женской красоты решили выяснить, обращалась ли актриса к хирургам. Для этого пластический хирург вместе с фотографом сравнили несколько фото звезды разных лет.

Анджелина Джоли в школьные годы (пресс-служба канала "Украина")

"Если смотреть на фото молодой Анджелины Джоли и то, которое было сделано через 10-15 лет, видим некоторые изменения. Поэтому могу утверждать, что уже тогда были вмешательства. Несмотря на нервы и вспышки на красной дорожке "Оскара", у нее на лбу нет ни одной морщины - он просто идеален. Так быть не может - это подтверждает то, что уже тогда были уколы ботулотоксина, которые уменьшают сокращение мышц на лице, тем самым забирая лишнюю мимику, лишние морщины", - отметил пластический хирург Андрей Якобчук.

Хирург не нашел у Анджелины морщин на лбу и удивился (пресс-служба канала "Украина")

Более того, по словам эксперта, уже тогда актриса начала делать инъекции в губы. А вот делала ли голливудская звезда ринопластику - вопрос. Мнения экспертов разделились, ведь ракурсы и освещение на фото могут давать различные эффекты.

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"Мне кажется, Анджелина сделала нос. Хотя сама актриса отрицает это. Но если посмотреть на фото в молодости и сейчас, увидим немалые изменения. Ранее он был с горбинкой, которая выступала немного в сторону. Сейчас он абсолютно ровный. Я мог бы предположить, что это разные ракурсы, но звезда всегда знает, как правильно встать в кадр, куда повернуться", - комментирует фотограф Убик Литвин.

Внешностью актрисы восхищается весь мир (фото: instagram.com/angelinajolie_offiicial)

Однако хирург обратил внимание на другие, не менее существенные изменения во внешности Джоли.

"Я могу точно сказать, что у нее есть пластика нижней трети: ее подбородок изменился, углы нижней челюсти стали абсолютно другими. Ей 100% установили имплантат нижней челюсти»", - рассказал Андрей Якобчук.

Вердикт экспертов таков: Анджелина Джоли сделала несколько удачных хирургических вмешательств, которые только подчеркнули ее красоту, и продолжает поддерживать свою внешность косметологическими процедурами.

"Если бы она не пошла на эти вмешательства, то треугольник молодости понемногу превращался бы в треугольник старости. Появлялись бы брыли, носогубные складки, и она бы выглядела несколько старше своих лет. Кроме того, если бы она не колола ботулотоксин, то конечно, мимических морщин было бы гораздо больше, что также добавляло бы каких-то 5-7 лет сверху. Я думаю, она бы точно выглядела на 10 лет старше", - отметил пластический хирург.