Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с бывшим мужем - и это не Брэд Питт

Еще одну звездную пару подозревают в воссоединении. В этот раз в центре внимания вездесущих инсайдеров оказалась экс-супруга Брэда Питта, 46-летняя Анджелина Джоли и ее бывший муж, 48-летний Джонни Ли Миллер.

Накануне вечером Анджелину застали во время прогулки. И направлялась она не куда-нибудь, а на встречу с экс-мужем в его квартиру в Нью-Йорке. Причем прихватила с собой 17-летнего сына Пакса. Папарацци удалось сфотографировать их, когда они заходили в дом, где живет Миллер. Там актриса провела около часа, а затем вместе с сыном уехала.

Экс-супруги в молодости (фото: Getty Images)

Примечательно, что это уже вторая встреча бывших супругов за последнее время. В выходные Анджелина и Джонни устроили себе ужин, тоже дома у актера. Актриса принесла с собой бутылку дорогого вина.

Джонни Ли Миллер (фото: instagram.com/jonnylmiller)

Напомним, Джонни Ли Миллер был первым мужем Анджелины Джоли. Пара познакомилась на съемках фильма "Хакеры" в 1995-м году, когда Анджелине было 20 лет, а Джонни - 23. Уже через 2 года они узаконили свои отношения. Но семейная жизнь продлилась недолго – через год пара решила развестись. Причина – прозаична: оба были увлечены карьерой и не готовы были жертвовать ролями ради личной жизни.

Расставались они относительно безболезненно и остались хорошими друзьями. В одном их интервью Джоли сказала, что сожалеет о сделанном. Но также не отметает вариант, что в будущем они могут снова пожениться.

"Мы с Джонни никогда не ссорились и не причиняли друг другу боль. Я действительно хотела стать его женой", - откровенничала она. Ну что, возможно, это время настал.