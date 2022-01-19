ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Анджелина Джоли в стильном зимнем аутфите сходила на шопинг с дочерью

Новина українською →
Нью-Йорк, США, Среда 19 января 2022 14:39
Анджелина Джоли в стильном зимнем аутфите сходила на шопинг с дочерью Анджелина Джоли (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в объектив папарацци в Нью-Йорке. 46-летняя звезда сходила на шопинг со своей 17-летней дочерью Захарой, продемонстрировав стильный зимний образ.

Бывшая жена Брэда Питта выбрала для прогулки элегантный total black аутфит.

Анджелина надела класическое черное пальто в пол, которое сочетала с шерстяным платьем в тон и удобными кожаными сапогами на устойчивом каблуке.

Артистка дополнила лук вместительной черно-белой сумкой от модного дома Celine. На лице у Джоли была черная защитная маска.

Захара последовала маминому примеру и также выбрала пальто, отдав предпочтение укороченной модели светло-коричневого оттенка. Под него она надела джинсы и черную майку, а на ногах у дочери актрисы были кеды.

Также 17-летняя девушка похвасталась своим новым имиджем и прической - теперь она носит ярко-голубые косички.

Мама с дочкой трогательно держались за руки, идя по улице.

Напомним, на днях экс-бойфренд Беллы Хадид, музыкант The Weeknd публично подтвердил роман с Анджелиной Джоли.

Мы также писали, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен отправилась на шопинг в мини-шортах.

Читайте LITE в Google News
Анджелина Джоли Шоу-бизнес
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину вернутся 15-градусные морозы: где будет холоднее всего
В Украину вернутся 15-градусные морозы: где будет холоднее всего