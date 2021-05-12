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Анджелина Джоли впервые за долгое время рассказала о личной жизни: я счастлива

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США, Среда 12 мая 2021 20:22
Анджелина Джоли впервые за долгое время рассказала о личной жизни: я счастлива Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)
Автор: Lite

45-летняя Анджелина Джоли - признанный голливудский секс-символ. Но даже таким женщинам, оказывается, нелегко найти счастье в личной жизни. После своего брака с Брэдом Питтом и затянувшегося развода актриса никак не решалась вступить в новые отношения. И даже отказывалась говорить об этом.

И вот, наконец, впервые за долгое время рассказала о своих любовных делах. Комментарий она дала ведущему шоу Daily Pop.

В беседе с Джастином Сильвестром Анджелина рассказала много интересного. Так, актриса все щее видит своей основной миссией быть хорошей матерью. Но и сама признает, что бывает слишком требовательной и навязчивой в воспитании ребят.

"У меня шестеро очень способных детей. Конечно, просыпаясь утром, я думаю: "Я должна убедиться, что они в порядке. Я должна знать, что с их здоровьем все хорошо". Но, честно говоря, по факту все изменилось еще несколько лет назад и они сами думают: "Мы должны убедиться, что мамой все в порядке", - смеется Джоли. Она призналась также, что дети - ее тыл, они вдохновляют и наполняют смыслом и счастьем ее жизнь.

Анджелина Джоли впервые за долгое время рассказала о личной жизни: я счастливаАктриса не нашла любимого, но счастлива (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Ведущий также поинтересовался, что у Джоли сейчас на личном фронте. И многодетная мама не стала скрывать правду. Своего человека актрисе встретить не так легко, ведь она чрезмерно разборчива.

"У меня, наверное, очень длинный список требований к мужчинам, поэтому я уже долгое время одна", - сказала Джоли. И добавила, что это ее не печалит.

Ранее звезда рассказала, как нелегко ей было после развода с Брэдом Питтом.

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