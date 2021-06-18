"Ангелов" больше не будет: вспоминаем самых знаменитых моделей Victoria’s Secret

Знаменитый бренд нижнего белья и купальников Victoria’s Secret продолжает полное обновление. После того как компания попала в громкий скандал: представители заявили, что вполне могут обойтись без женщин полной комплекции и трансгендерных моделей, они пытались спасти репутацию как могли. Так, к съемкам тут же пригласили Валентину Сампайо , а также несколько моделей plus size. А само шоу с "ангелами" было отложено на неопределенный срок.

Теперь же представители бренда сообщили о полном переосмыслении философии бренда. Само понятие "ангелы" больше использоваться не будет. На смену крылатым посланницам приходят амбассадоры другого плана - женщины, которые известны своими достижениями, а не только точеными телами.

Список новых посланниц Victoria’s Secret уже оглашен. В их число вошли звезда спортсменки Меган Рапино и Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса и модель Приянка Чопра Джонас и другие. Новый лозунг именитого бренда будет звучать так: "Чего хотят женщины". А перемены, по мнению нового главы бренда, были неизбежны.

"Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали, - сказал Мартин Уотерс, исполнительный директор Victoria’s Secret с февраля этого года. - Нам нужно перестать быть о том, чего хотят мужчины, и начать быть о том, чего хотят женщины".

Представительницы VS Collective (фото: instagram.com/victoriassecret)

Команда вдохновительниц будет носить название VS Collective. А цель бренда - переосмыслить понятие сексуальности, которое Victoria’s Secret транслировала долгие годы. Безупречные "ангелы" Victoria’s Secret слишком долго олицетворяли главный стереотип о женственности. В современном мире бренд мечтает транслировать расширение прав и возможностей женщин.

И хотя такие перемены вполне логичны, все же нотка ностальгии по роскошным крылатым созданиям, одетым в сказочно красивое белье, присутствует. Предлагаем вспомнить выходы знаменитых "ангелов", которые стали настоящими олицетворением целой эпохи Victoria’s Secret.

Жизель Бюндхен

Кэндис Свейнпол

Роузи Хантингтон-Уайтли

Белла Хадид

Миранда Керр

Алессандра Амбросио

Джиджи Хадид

Бехани Пристлу и Джиджи Хадид