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Ани Лорак поделилась трогательным фото с погибшим на войне братом

Новина українською → Среда 30 декабря 2020 10:47
Ани Лорак поделилась трогательным фото с погибшим на войне братом Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)
Автор: Светлана Мащенко

Ани Лорак поделилась фото с братьями возле новогодней елки. На снимке совсем маленькая Каролина позирует с двумя из трех братьев - Сергеем и Игорем. Старший Сергей погиб на войне в Афганистане, когда будущей певице было всего 9 лет.

"Новый год моего детства! Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья!" - подписала архивный кадр Ани Лорак в Instagram.

Как известно, у Каролины всего три брата - старшие Сергей и Игорь и младший на два года Андрей.

Ани Лорак поделилась трогательным фото с погибшим на войне братом

Ани Лорак с братьями Сергеем и Игорем (фото: instagram.com/anilorak)

Сергей погиб в 1987 году на войне в Афганистане. Тогда Каролине было всего девять лет. И по ее рассказам, у них была очень крепкая связь. Именно он разглядел в маленькой Каролине талант к вокалу и начал разучивать с ней песни под гитару. Он верил, что сестренка станет звездой и всячески мотивировал ее развивать свои способности.

В одном из интервью Ани Лорак призналась, что хотела прыгнуть за братом в могилу.

"Когда его не стало я хотела прыгнуть с ним туда... В могилу. И я уже туда свалилась. У меня была истерика, потому что я не хотела отдавать его. Этот гроб я обнимала. И меня просто медики подняли, сделали какой-то укол..." - вспоминала похороны брата Каролина.

Еще долгое время Сергей приходил к Каролине в мистических снах.

Напомним, что недавно Ани Лорак заявила, что в 2020 году снова стала "мамой".

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