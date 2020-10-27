ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро (фото)

Новина українською → Москва, Вторник 27 октября 2020 11:24
Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро (фото) Ани Лорак показала свой дом в России (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Людмила Жукова

Ани Лорак показала элитный особняк в Подмосковье

Ани Лорак владеет недвижимостью не только в Украине, но и в России, которая стала для украинской опальной певицы домом. В Киеве у артистки есть две элитные квартиры с пентхаусом и загородный дом, а вот под Москвой певица купила себе элитный особняк стоимостью в три миллиона евро. Огромная вилла находится в престижном поселке “Агаларов Эстейт”. Рядом с Лорак находятся дома Дарьи Донцовой, Анастасии Волочковой и Стаса Михайлова.

Судя по всему, домой в Украину Ани Лорак не очень-то и тянет и она с удовольствием демонстрирует свои шикарные хоромы в Подмосковье. Так, певица на странице в Instagram опубликовала серию фотографий из своего особняка в России.

Судя по снимкам, здесь есть где разгуляться. В доме три этажа и огромная площадь. Лорак позирует на фоне виллы на улице, а также внутри жилища, на фоне огромной лестницы. Масштабы поражают.

Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро (фото)Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро (фото)Ани Лорак позирует на фоне особняка под Москвой (фото: instagram.com/anilorak)

Как мы можем видеть, дом сделан из кирпича и оснащен мраморной лестницей.

Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро (фото)Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро (фото)Ани Лорак в своем особняке (фото: instagram.com/anilorak)

Также звезда шоу-бизнеса решила похвастаться и звездным подарком от Филиппа Киркорова. Российский певец презентовал украинке розовый халат Versace, в котором она предстала на фото.

Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро (фото)Ани Лорак в подарке от Филиппа Киркорова (фото: instagram.com/anilorak)

Как мы ранее сообщали, украинская артистка Ани Лорак, которая уехала жить в Россию, сделала многозначительное заявление в Instagram. Певица написала о достоинстве, и необходимости выбирать свой путь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ани Лорак
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%
Александр Белоусфинансовый редактор "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%