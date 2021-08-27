Ани Лорак и Сергей Лазарев обрадовали фанатов: от них ждали этого давно

Ани Лорак и Сергею Лазареву давно приписывают роман . Поклонники артистов в тайне мечтают, что их теплые отношения – больше, чем дружба. Кроме того, они давно хотели, чтобы звезды записали дуэт и неоднократно просили их об этом в соцсетях. До этого Ани и Сергей уже радовали фанатов совместными выступлениями, но на этот раз впервые представили студийный лирический трек, который готовили на протяжении трех месяцев.

Он уже появился на цифровых площадках и YouTube , а о громкой премьере звезды заявили со своих страниц в соцсети .

Примечательно, что презентация совместной композиции состоялась на закрытии фестиваля "Новая волна 2021" в Сочи.

Песня "Не отпускай" пронизана чувствами и переживаниями: любовью, страхом расставания, прощением. Но посыл композиции един и дарит надежду и веру – не отпускать свою любовь, во что бы то ни стало.

"Мы пели душой, вложив личные переживания… Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец!" - пожелала Лорак.

Ани Лорак и Сергей Лазарев представили дуэт на песню "Не отпускай" (фото: пресс-служба)

"Если вам посчастливилось встретить "своего" человека, держите его крепче. Любите и не отпускайте свою любовь. Пусть эта песня станет гимном всех любящих сердец", - написала певица в фотоблоге.

"Мы очень долго искали эту песню. Это история про каждого, она точно найдут отклик в каждом сердце", - уверен Лазарев.

Поклонники долгожданный дуэт звезд приняли с теплотой и попросила артистов снять клип.