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Ани Лорак внезапно заговорила про Украину: не мой удел

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 13:27
Ани Лорак внезапно заговорила про Украину: не мой удел Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)
Автор: Светлана Мащенко

Ани Лорак вспомнила про Украину и призналась, чем хочет порадовать украинцев

Ани Лорак рассказала, изменилось ли отношение к ней после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский. Певица призналась, в чем ее удел и пожелала Украине процветания.

По словам артистки, она не заметила каких-либо кардинальных перемен к себе. Но все еще не теряет надежду выступить на родине со своим грандиозным шоу DIVA, пишет КП в Украине.

Артистка говорит, что хоть и живет в России, но старается чаще приезжать на родину.

"Мне хочется воздержаться от того, чтобы давать оценку любой власти. Это неблагодарное дело и не мой удел. Мой удел - петь. Могу сказать, что я много общаюсь с родными, близкими в Украине и не чувствую, что что-то кардинально изменилось в лучшую сторону", - заявила Каролина.

Ани Лорак внезапно заговорила про Украину: не мой удел

Кадр из фильма "Очень новогоднее кино, или ночь в музее", 2007 год

Она пожелала Украине самой лучшей, богатой и процветающей жизни.

"Такие душевные и человеческие качества, которые есть у украинцев, мало где встретишь", - призналась артистка.

Ани Лорак не была с концертами в Украине с 2014 года. Но очень мечтает дать большой стадионный концерт с шоу DIVA. Певица говорит, что ездит в Украину сейчас по личным делам. Ведь здесь живут ее родители, братья, много близких друзей.

Ранее мы писали, что Ани Лорак располнела до неузнаваемости. На видео показали то, чего не скроешь в фотошопе.

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